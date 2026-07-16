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Tom Cruise preist «Die Odyssee» – «ein toller Kinoabend»

FILE - Tom Cruise speaks during a ceremony honoring David Beckham with a star on the Hollywood Walk of Fame on June 12, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello, File) Tom Cruise
Das Lob des Hollywood-Stars zum Kinostart von «Die Odyssee» galt unter anderem Regisseur Christopher Nolan und dessen Frau, Produzentin Emma Thomas.Bild: keystone

Tom Cruise preist «Die Odyssee» – «ein toller Kinoabend»

16.07.2026, 23:4816.07.2026, 23:48

«Mission: Impossible»-Star Tom Cruise (64) macht sich für die Konkurrenz stark. Der Schauspieler postete in seinen sozialen Medien ein Foto von sich mit einem Kinoticket vor einem Poster für den Film «Die Odyssee». «Wow! An Chris, Emma und die gesamte grossartige Besetzung und Crew: Dank für einen tollen Kinoabend», schrieb Cruise zu dem Posting. Er könne es kaum erwarten, den Film noch einmal zu sehen.

Das Lob des Hollywood-Stars zum Kinostart von «Die Odyssee» galt unter anderem Regisseur Christopher Nolan und dessen Frau, Produzentin Emma Thomas. Zur Besetzung des bildgewaltigen Kinospektakels gehören Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya und Charlize Theron.

Starbesetztes Kinospektakel

Ein langbärtiger Matt Damon spielt den Helden aus der antiken Dichtung von Homer. Die «Odyssee» erzählt von der abenteuerlichen Heimreise des Königs Odysseus von Ithaka aus dem Trojanischen Krieg, während der er zahlreichen Gefahren trotzt und an dessen Ende er zu Hause bei Ehefrau Penelope (Hathaway) ankommt.

Oscar-Preisträger Nolan («Oppenheimer») drehte an vielen Schauplätzen auf der ganzen Welt im IMAX-Format, das eine besonders hohe Auflösung ermöglicht. Cruise und Nolan haben noch keinen gemeinsamen Film gedreht. Beide machen sich aber dafür stark, Filme auf der grossen Leinwand zu sehen.

Action-Star Cruise kehrt im Oktober als Hauptdarsteller in der schwarzen Komödie «Digger» ins Kino zurück. Im Trailer für den Film von Regisseur Alejandro González Iñárritu präsentiert sich Cruise von einer ungewöhnlichen Seite – mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren. (sda/dpa)

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