Leichtathletik-EM: Kälin weiter auf Goldkurs ++ Neuer Weltrekord im Gehen

Die Bündnerin Annik Kälin befindet sich an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham voll auf Goldkurs. Nach fünf von sieben Disziplinen führt die 26-jährige Topfavoritin den Siebenkampf mit 4955 Punkten hauchdünn an.

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Annik Kälin befindet sich an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham voll auf Goldkurs. Bild: keystone

Den Grundstein für diese vielversprechende Ausgangslage legte Kälin am Samstag im Weitsprung. Mit einem herausragenden Satz auf 6,81 Meter im zweiten Versuch distanzierte sie die gesamte Konkurrenz deutlich und sammelte wertvolle Zähler. An diese Weite kam sie im dritten Versuch (6,67 m) zwar nicht mehr heran, der Spitzenplatz im Zwischenklassement war ihr damit aber sicher.

Der Kampf um die Medaillen verspricht nun höchste Spannung. Kälin geht mit einem minimalen Vorsprung von lediglich einem Punkt auf die Niederländerin Sofie Dokter (4954) in die verbleibenden zwei Disziplinen. Auf Rang drei lauert die Irin Kate O'Connor (4949 Punkte). O'Connor gilt laut SRF-Expertin Ellen Sprunger nun als grösste Herausforderin auf den Titel, da die Irin als ausserordentlich starke Speerwerferin bekannt ist.

Kaelin bei ihrem Weitsprung. Bild: keystone

Kälin, die in dieser Saison bereits zweimal ihren eigenen Schweizer Rekord verbessern konnte und mittlerweile sogar die magische Marke von 7000 Punkten anpeilt, hat jedoch bewiesen, dass sie sich in der Form ihres Lebens befindet. Nach dem Speerwurf fällt die endgültige Entscheidung über den EM-Titel im abschliessenden 800-Meter-Lauf.

Weltrekord und spanische Festspiele im Gehen

Die Spanier Paul McGrath und Maria Perez haben bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham im Gehen über die Halbmarathon-Distanz triumphiert. Perez sorgte dabei für ein historisches Highlight: Sie krönte sich nicht nur zur Europameisterin, sondern stellte auch den ersten offiziellen Weltrekord über diese neue Meisterschaftsdistanz auf.

Bei nahezu optimalen Bedingungen um 15 Grad Celsius bewältigten die Athleten den hügeligen Rundkurs in der britischen Metropole. Maria Perez dominierte das Rennen der Frauen von Beginn an. Nach anfänglichem Gleichschritt mit der Italienerin Antonella Palmisano forcierte die Spanierin bei Kilometer 10 das Tempo und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Die 20-Kilometer-Marke passierte sie in 1:25:30 Stunden und egalisierte damit ihren eigenen spanischen Rekord. Im Ziel stoppte die Uhr bei 1:30:06 Stunden. Damit unterbot Perez die vom Weltverband für den Premiererekord geforderte Richtzeit von 1:30:30 um 24 Sekunden. Silber ging an die Italienerin Alexandrina Mihai (1:31:04), Bronze sicherte sich die Ukrainerin Lyudmyla Olyanovska (1:31:07). Für Perez, die bereits den Weltrekord über 35 Kilometer hält, ist es nach dem 20-Kilometer-Triumph von Berlin 2018 das zweite EM-Gold.

Bei den Männern sicherte sich Perez' Landsmann Paul McGrath in 1:23:23 Stunden den Titel und machte den spanischen Doppelerfolg über die Halbmarathon-Distanz perfekt.

Über die Marathondistanz der Männer feierte der Italiener Massimo Stano den Titel. Er sicherte sich in der Europarekordzeit von 2:56:49 Stunden die Goldmedaille. Der Spanier Miguel Ángel Lopez holte mit acht Sekunden Rückstand Silber (2:56:57), während der Franzose Aurelien Quinion das Podest als Dritter in 2:59:29 Stunden komplettierte.

Bei der EM in Birmingham werden die Wettbewerbe im Gehen erstmals auf der Halbmarathon- und Marathondistanz ausgetragen, welche seit dem 1. Januar 2026 offiziellen Meisterschaftsstatus geniessen. Doppelstarts sind anders als bei früheren Europameisterschaften nicht mehr möglich.

Nur Mityukov übersteht die EM-Vorläufe

Roman Mityukov ist der einzige Schweizer, der am Samstag an den Europameisterschaften in Paris die Vorläufe überstanden hat. Der Genfer qualifizierte sich über 100 m Rücken mit der zwölftschnellsten Zeit für die Halbfinals, die am Samstagabend ab 20.18 Uhr auf dem Programm stehen.

Roman Mityukov. Bild: keystone

Nach seinem vierten Platz über 200 m Rücken, seiner Paradedisziplin, hat Mityukov mit dem Einzug in die Top 16 seine Pflicht erfüllt. Er schwamm eine Zeit von 53,78 Sekunden.

Flavio Bucca, der über 200 m Rücken ebenfalls im Final stand (8.), schaffte den Sprung in die Halbfinals hingegen nicht. Der Thurgauer verbesserte sich als 30. jedoch auf eine neue persönliche Bestleistung von 54,61.

Fanny Borer beendete die Vorläufe über 200 m Delfin in 2:14,88 Minuten auf dem 19. Rang. Der Waadtländerin, die sich gerade erst von einer Schulterverletzung erholt hat, fehlte eine Sekunde zur Qualifikation.

Ein schwieriger Morgen war es für die weiteren Vertreter von Swiss Aquatics. Die Crawl-Spezialisten verpassten über 50 m den Cut deutlich. Balint Ashton (22,87, 59.), Robin Yeboah (22,89, 60.) und der Waadtländer Tiago Behar (23,16, 68.) kamen nicht an ihre Bestzeiten heran.

Auch die 18-jährige Kay-Lyn Löhr blieb über 50 m Brust mit 32,45 Sekunden (37.) weit unter ihrer persönlichen Bestmarke. Dasselbe galt für Gian-Luca Gartmann, der über 200 m Lagen in 2:00,84 Minuten 24. wurde, und für die gemischte 4x200-m-Freistilstaffel (Tiago Behar, Marius Toscan, Gaia Rasmussen, Manon Richard), die in 7:51,25 den 10. Platz belegte. (sda)