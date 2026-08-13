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Welche Leichtathletik-Disziplin schaust du am liebsten?

Höher, schneller, weiter – Leichtathletik ist wohl die purste Form des sportlichen Wettkampfs. Welche Disziplin packt dich am meisten?

Ralf Meile Folge mir

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Leichtathletik ist ein Synonym für Vielfalt. Da sind die schnellkräftigen Sprinter und die zähen Ausdauerläuferinnen. Hier stehen die stämmigen Kugelstösser im Ring, dort segeln filigrane Weitspringerinnen in den Sand. Es wird über Hürden, Latten und sogar über einen Wassergraben gesprungen. Diese Disziplinen sind unsere Favoriten:

Philipp Reich: 100 Meter

Der Sprint klärt die elementarste aller Fragen in der Leichtathletik: Wer ist die oder der Schnellste? Keine Hilfsmittel, die perfekte Mischung aus Reaktionsschnelligkeit, Schnellkraft und Ausdauer, das kleinste Detail kann über Sieg oder Niederlage entscheiden – es gibt nichts Besseres.

Weltrekordler, Ikone: Usain Bolt. Bild: keystone

Olivier Julier: Mehrkampf

Mehrkampf ist die beste Disziplin, denn dort messen sich die komplettesten Athletinnen und Athleten der Welt. Zu sehen, wie die Leichtathletik-Stars über mehrere Disziplinen nahe an der Weltspitze der Spezialisten dran sind, ist unglaublich faszinierend.

Ralf Meile: Hochsprung

Ich staune jedes Mal aufs Neue, wie sich Menschen derart in die Höhe katapulieren können. Natürlich ist es auch eindrücklich, wenn jemand 100 Meter in zehn Sekunden sprintet. Aber die eigene Körpergrösse um einen halben Meter zu übertreffen ist einfach nur Wahnsinn. Etwas ausführlicher:

Timo Rizzi: Stabhochsprung

Wie kommt man eigentlich dazu, mit einem riesigen Stab in Richtung einer Matte zu rennen, sich mit diesem Stab mehrere Meter hochkatapultieren zu lassen und dabei noch eine Latte zu überspringen? Einfach faszinierend! Und noch besser, wie sich die Athleten Zentimeter um Zentimeter steigern und bis zum Schluss Spannung herrscht.

Und jetzt du!

Bewerte die Leichtathletik-Disziplinen danach, wie attraktiv du sie als Zuschauer findest: