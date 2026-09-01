Kratochvilova an der WM 1983, an der sie Gold über 400 m und 800 m gewinnt. bild: imago-images.de

Legende wünscht Werro, dass sie nach 43 Jahren ihren Weltrekord bricht

Seit 1983 gehört Jarmila Kratochvilova der Weltrekord über 800 Meter. Nun kommt die Schweizerin Audrey Werro der Zeit immer näher. Der Freiburgerin fehlt keine halbe Sekunde mehr.

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Eine Minute, 53 Sekunden, 28 Hundertstelsekunden. Generationen von Leichtathletinnen bissen sich an dieser Zeit die Zähne aus. Seit 1983 bedeutet sie: Weltrekord über 800 m der Frauen.

Gelaufen hatte die Zeit die Tschechoslowakin Jarmila Kratochvilova. «Ich bin stolz darauf, dass der Weltrekord bereits seit 43 Jahren Bestand hat», hält sie fest.

Mit 75 Jahren arbeitet Kratochvilova immer noch als Leichtathletik-Trainerin. Bild: www.imago-images.de

«Eigentlich sollte ich damals die 200 Meter laufen», erinnert sie sich an das Meeting vor 43 Jahren im Olympiastadion von München. «Aber weil ich leichte Krämpfe in den Beinen hatte, entschlossen wir uns, dass ich das 800-m-Rennen bestreite.» Den Weltrekord habe sie ausgiebig gefeiert.



Kratochvilova und den anderen Athletinnen und Athleten aus dem Ostblock wurde damals und wird heute noch Staatsdoping vorgeworfen. Vom «Blick» auf diese Kritik angesprochen, richtete die heute 75-Jährige, die immer noch als Leichtathletik-Trainerin arbeitet, aus: «Ich habe den Weltrekord so gesehen: Wenn jemand der Beste ist, ist man der Person gegenüber auch misstrauisch. Ich bin darauf aber nicht eingegangen, machte mir keine Sorgen.» In ihrem Trainingstagebuch könne jeder lesen, wie viel sie trainiert habe und dass ihre Zeiten das Resultat davon gewesen seien.

Doch in absehbarer Zeit könnte Jarmila Kratochvilova ihren Weltrekord verlieren. Der 22-jährigen Freiburgerin Audrey Werro ist es in diesem Jahr als erster Frau seit damals gelungen, die 800 Meter in unter 1:54 Minute zu laufen. Mit ihrem Schweizer Rekord von 1:53,70 fehlen Werro zur historischen Marke noch 42 Hundertstelsekunden.

Audrey Werro feiert ihren Sieg im Letzigrund. Bild: keystone

Werro und sie hätten sich im Juni beim Meeting in Ostrava getroffen, schilderte Kratochvilova der Zeitung. «Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr wünsche, dass sie die Erste ist, die meinen Rekord bricht.»

Der Weltrekord ist Audrey Werros erklärtes Ziel. Beim Sieg bei Weltklasse Zürich verpasste die Europameisterin ihn knapp, lief aber ihre bislang beste Leistung. Ihr nächster Einsatz ist am Samstag beim Final der Diamond League in Brüssel. (ram)