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Deutsche Leichtathletin kritisiert rassistische Kommentare

epa13161217 Smilla Kolbe of Germany ahead of a Women&#039;s 800m heat at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN
Smilla Kolbe setzte am Donnerstag ein Zeichen gegen Rassismus.Bild: keystone

«Erwarte mehr Respekt»: Deutsche Leichtathletin kritisiert rassistische Kommentare

Die deutsche Leichtathletin Smilla Kolbe verpasst knapp das Finale der EM. Im Anschluss wollte sie nicht nur über ihre Leistung sprechen.
14.08.2026, 06:4114.08.2026, 06:41
Benjamin Zurmühl / t-online
Ein Artikel von
t-online

Zwei Hundertstelsekunden haben Smilla Kolbe zum Finale gefehlt. Die deutsche 800-Meter-Läuferin musste sich im Zielsprint des EM-Halbfinals der Französin Clara Liberman knapp geschlagen geben. «Das ist natürlich schon ein bisschen frustrierend», sagte sie im Anschluss im «ZDF». Das verpasste Finale ärgerte die 24-Jährige, die aber auch betonte: «Das war mein zweitschnellstes Rennen ever, das ist okay.»

Als die ZDF-Reporterin das Interview bereits beenden wollte, fragte Kolbe: «Darf ich noch eine Sache sagen?» Anschliessend holte die deutsche Meisterin zu einer Kritik am Umgang mit Sportlerinnen und Sportlern in den Sozialen Medien aus. «Ich lese so viele Kommentare und freue mich über den ganzen Support, den wir kriegen. Und trotzdem sehe ich bei manchen Athleten in den Kommentarspalten krasse Kommentare. Wir vertreten hier Deutschland und ich erwarte ein bisschen mehr Respekt», sagte Kolbe.

Es waren vor allem rassistische Kommentare, die der Mittelstreckenläuferin ein Dorn im Auge sind. «Ich freue mich extrem, dass mich so viele supporten. Aber ich will mir nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich nicht so weiss wäre, wie ich bin», erklärte sie. «Und das war mir wichtig zu sagen. Ich erwarte da von allen Zuschauern den nötigen Respekt, um die tollen Leistungen von unseren Athleten zu feiern.»

«Ich habe da überhaupt kein Verständnis für»

Gerade 100-Meter-Sprinter Owen Ansah ist immer wieder Opfer von rassistischen Kommentaren. Bereits vor zwei Jahren kündigte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) an, juristische Schritte zu prüfen.

epa13161313 Renelle Lamote of France (L), Keely Hodgkinson (C) of Britain and Smilla Kolbe of Germany compete in the Women&#039;s 800m at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingh ...
Bild: keystone

«Der DLV steht für Leichtathletik, steht für Vielfalt. Die Nationalmannschaft ist ein ganz klares Abbild unserer Gesellschaft und wir haben dort auch eine ganz klare Nulltoleranzpolitik gegenüber Rassismus, Hetze, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit», erklärte DLV-Vorstand Jörg Bügner damals. «Ich habe da überhaupt kein Verständnis für, dass das in unserer Zeit hier noch auftritt. Das ist sehr rückwärts gerichtet. Wir werden alles tun, unsere Athleten dort zu schützen.» (riz/tonline)

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32 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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DonKanallie
14.08.2026 07:09registriert Januar 2025
Starkes Statement; weiter so.
Da dürfen sich ganz viele SportlerInnen eine Scheibe abschneiden. Es braucht mehr solche klare Worte als weichgespülte und nichtssagende Phrasen.
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Händlmair
14.08.2026 07:29registriert Oktober 2017
Finde ich sehr gut, wenn jemand den Mut hat, Rassismus klar zu definieren und anzusprechen.

Das Paradoxe daran. Im Osten von Deutschland hat eine Partei mit offenem Rassismus die grösste Wählerbasis und hat die Chance ganze Bundesländer zu regieren. Nur schon bei dem Gedanken bezweifle ich es, dass Rassismus jemals ausgerottet werden kann.
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Älü Täme
14.08.2026 07:19registriert Januar 2014
Ihr Wort in Gottes Ohr!
Und sicherheitshalber auch noch in die Ohren von Zeus, Odin, Ra, Vishnu, Thor, Athena, Freya, Amaterasu und dem Fliegenden Spaghettimonster.
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