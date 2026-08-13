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St.Gallen und Sion

St. Gallen&#039;s Andrin Hunziker celebrates his 3-1 goal against Sheriff Tiraspol during a Conference League qualifying soccer match in St. Gallen, Switzerland, Thursday, Aug. 13, 2026. (Andreas Beck ...
Andrin Hunziker trifft doppelt für den FCSG.Bild: keystone

FCSG lässt Sheriff Tiraspol keine Chance +++ Sion dreht Spiel gegen Noah

13.08.2026, 19:0013.08.2026, 22:46
Inhaltsverzeichnis
St.Gallen – Tiraspol 5:1
Sion – Noah 2:1

St.Gallen – Tiraspol 5:1

Hinspiel 3:1

Keine Mühe hatte der FC St. Gallen, der nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel auch sein Heimspiel gegen Sheriff Tiraspol gewann. Beim 5:1 trafen die Angreifer Diego Besio und Andrin Hunziker doppelt, Mihailo Stevanovic sorgte für den Schlusspunkt.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Der Schweizer Cupsieger spielt nun gegen das dänische Team Nordsjaelland um den Einzug in die Ligaphase der Conference League.

St. Gallen&#039;s Diego Besio, scores the 4-1 goal against Goalkeeper Emil Timbur during the UEFA Conference League Qualification game between FC St. Gallen and FC Sheriff Tiraspol on Thursday, 13. Au ...
Auch Diego Besio darf sich Doppeltorschütze nennen.Bild: keystone

St. Gallen - Sheriff Tiraspol 5:1 (2:1)
SR Weinberger (AUT).
Tore: 1. Besio 1:0. 9. Forov 1:1. 34. Hunziker 2:1. 59. Hunziker 3:1. 76. Besio 4:1. 87. Stevanovic 5:1.
St. Gallen: Watkowiak; Ruiz, Daschner (80. Kleine-Bekel), Okoroji, Vandermersch, Görtler (73. Konietzke); Stevanovic, Fazliji (61. Frokaj), Owusu (61. Witzig); Besio, Baldé (61. Hunziker). (abu/sda)

Sion – Noah 2:1

Hinspiel 2:2

Kämpfen musste der FC Sion, der nach dem 2:2 im Hinspiel vor heimischem Publikum zunächst in Rückstand geriet. Der FC Noah aus Armenien ging in der 25. Minute durch einen von Sions Captain Ali Kabacalman verursachten Penalty in Führung.

Die Walliser drückten danach lange auf den Ausgleich, der schliesslich in der 53. Minute fiel. Der Schweizer U21-Nationalstürmer Winsley Botelli brachte den FC Sion mit einem Traumtor zurück ins Spiel. Für den 20-Jährigen war es der sechste Treffer im siebten Pflichtspiel dieser Saison. Zehn Minuten später schoss Baltazar mit einem weiteren Distanzschuss das siegbringende 2:1.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Im Playoff trifft Sion auf Ajax Amsterdam. Der niederländische Traditionsklub hat die vergangene Saison auf dem enttäuschenden 5. Platz abgeschlossen.

Sion - Noah 2:1 (0:1)
SR Smajc (SLO).
Tore: 25. Ferreira (Penalty) 0:1. 53. Boteli 1:1. 63. Baltazar 2:1.
Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Cipriano; Kabacalman, Baltazar; Chouaref (84. Berdayes), Boteli (83. Lukembila), Surdez (70. Rrudhani); Nivokazi (76. Kololli).
Verwarnungen: 27. Baltazar. 47. Ferreira. 69. Costache. (abu/sda)

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