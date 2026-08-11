Angelica Moser möchte den Europameistertitel verteidigen. Bild: keystone

Mission Titelverteidigung: Stabhochsprung-Europameisterin Moser und die Höhenangst

Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham möchte Angelica Moser ihren Titel im Stabhochsprung verteidigen. Dabei hat die 28-Jährige mit einer in ihrer Sportart eher speziellen Angst zu kämpfen.

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Vor zwei Jahren in Rom feierte Angelica Moser den bisher grössten Triumph ihrer Karriere, als sie an der Europameisterschaft im Stabhochsprung zur Goldmedaille sprang. Am heutigen Abend startet die Mission Titelverteidigung mit der Qualifikation. Auch in Birmingham gehört Moser wieder zu den Topfavoritinnen. Die Medaillenentscheidung fällt dann am Donnerstagabend.

In einem Interview mit sport.ch machte die Schweizerin erst kürzlich ein spezielles Geständnis. Die Stabhochspringerin hat mit Höhenangst zu kämpfen. Dies ist umso bemerkenswerter, da Moser mit dem Stab fast fünf Meter hoch springt. Sie erklärt dabei: «Ich habe tatsächlich Höhenangst! Ich kann zwar hochspringen, das ist nicht das Problem. Aber auf Aussichtstürmen oder auf hohen, ausgesetzten Bergen ist mir überhaupt nicht wohl.»

Der Rekord von Moser liegt bei 4,88 Metern. Bild: keystone

Die Angst beeinträchtigt sie aber nicht in ihrer Disziplin, bestätigt die in Texas geborene Europameisterin. «Es ist eine andere Art von Höhe. Bei mir im Sport ist die Höhe überschaubar und absehbar. Im Schwimmbad kann ich problemlos vom 10-Meter-Brett springen.»

Schon als kleines Kind war sie es gewohnt, im Kunstturnen auf dem Trampolin oder am Boden einen Salto zu machen. «Im Sport war die Höhe daher noch nie ein Problem für mich», stellt Moser klar. (riz)