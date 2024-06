Ehammer holt EM-Bronze im Weitsprung – die Schweiz kann von Medaillenregen träumen

Mehr «Sport»

Ehammer gewinnt Bronze

Simon Ehammer gewinnt an der EM in Rom im Weitsprung die Bronzemedaille. Trotz starken 8,31 m liegt nicht mehr drin. Ehammer war nach einem ersten Sprung auf 7,96 m stark unter Druck geraten. Denn der Grieche Miltiadis Tendoglou, der schon alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, eröffnete gleich mit der Jahres-Weltbestleistung von 8,42 m. Und Italiens 19-jähriger Junior Mattia Furlani meldete die Ambitionen mit 8,38 m an. Der Grieche erhöhte später noch auf 8,65 m – er schaffte diese Weite zweimal.

Flog zu EM-Bronze: Weitspringer Simon Ehammer. Bild: keystone

Ehammer zeigte im dritten Umgang mit 8,31 m den viertbesten Sprung seiner Karriere. Der 24-Jährige fügte so seinem Palmarès eine weitere Medaille hinzu: Das Jahr 2024 hatte er mit Siebenkampf-Gold an der Hallen-WM in Glasgow eröffnet. Im Jahr 2022 hatte Ehammer mit Hallen-WM-Silber im Siebenkampf, WM-Bronze im Weitsprung und EM-Silber im Zehnkampf den Durchbruch geschafft.

Ehammer hatte in Rom für den Final einen Schweizer Rekord angekündigt. Die 8,45 m aus dem Jahr 2022, erzielt im Rahmen des Zehnkampfes in Götzis, fielen aber nicht. Technisch sprang der Ostschweizer nicht immer perfekt.

Bleibt amtierender Welt- und Europameister: Miltiadis Tendoglou. Bild: keystone

Schweizer Hürden-Duo in Finals

Jason Joseph und Ditaji Kambundji qualifizieren sich an der EM in Rom im Hürdensprint für den Final.

Joseph drehte über 110 m Hürden nach einem mittelmässigen Start auf und beendete seinen Halbfinal in 13,35 Sekunden als Erster. Damit war der 24-jährige Basler gleich schnell wie Mitte Mai in Basel bei seinem zuvor einzigen Rennen auf dieser Strecke in der laufenden Freiluft-Saison.

Jason Joseph (r.) war in seinem Lauf der Schnellste. Bild: keystone

Ditaji Kambundji belegte über 100 m Hürden in ihrer Halbfinalserie in 12,79 Sekunden zeitgleich mit der Irin Sarah Lavin den 2. Rang. So musste die 22-jährige Bernerin nicht darauf hoffen, über die Zeit weiterzukommen.

Reais reicht Saisonbestleistung nicht

Der Final über 100 m wird bei den Männern ohne Schweizer Beteiligung stattfinden. William Reais schied im Halbfinal trotz einer persönlichen Saisonbestleistung aus. Elf Hundertstel fehlten ihm mit seiner Zeit von 10,32 Sekunden für einen Platz unter den besten 8. Reais wurde unter den 24 Halbfinalisten 13. Für den 25-Jährigen war der 100-m-Sprint aber eher eine «Aufwärmrunde» für den 200 m, wie Reais gegenüber dem SRF sagte. (nih/sda)