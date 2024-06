Jetzt sind die Experten gefragt – miss dich mit uns im EM-Fantasy

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Bald dreht sich für viele Sportfans wieder alles um Fussball. Am nächsten Freitag beginnt nämlich endlich die Europameisterschaft in Deutschland. Natürlich gehören da auch Tippspiele dazu – das grosse watson-Tippspiel findest du hier –, in den letzten Jahren sind zudem Fantasy-Spiele auf dem Vormarsch.

Hier können sich vor allem Fussball-Nerds austoben, aber auch für jene, die einfach Freude an etwas Wettbewerb haben, ist es selbstverständlich ein grosser Spass. Deshalb haben wir an der EM 2024 wie schon bei den letzten beiden grossen Turnieren eine eigene Liga beim offiziellen Fantasy-Spiel der UEFA. Die wichtigsten Informationen sowie den Link zur watson-Liga findest du hier.

Grundregeln

Grundsätzlich ist es recht einfach: Du musst mit einem Budget von 100 Millionen Euro ein Team aus 15 Spielern zusammenstellen, das möglichst viele Punkte sammelt. Punkte gibt es nicht nur für Tore und Vorlagen, sondern je nach Position auch für Spiele ohne Gegentor, eroberte Bälle oder Schüsse aufs Tor. Dabei kosten die Spieler unterschiedlich viel.

Die teuersten Akteure sind der Franzose Kylian Mbappé und Harry Kane mit einem Preis von je 11 Millionen Dollar. Auch Spieler wie Cristiano Ronaldo (10 Millionen) oder Jude Bellingham (9,5) kosten eine Menge Geld. Am anderen Ende des Spektrums finden sich vor allem Spieler von vermeintlich schlechteren Teams wie Rumänien, Georgien oder Albanien. Die günstigsten Spieler haben einen Preis von 4 Millionen. Bei den Schweizern sind Xherdan Shaqiri, Noah Okafor, Breel Embolo und Zeki Amdouni (6,5) am höchsten bewertet, während Yvon Mvogo (4) am preiswertesten ist.

Gemeinsam mit Harry Kane der teuerste Spieler im EM-Fantasy: Kylian Mbappé. Bild: keystone

ACHTUNG! Nicht alle Spieler, die im Spiel aktuell noch zu kaufen sind, sind wirklich dabei. So könnte man beispielsweise die Schweizer Cedric Itten und Eray Cömert holen. Dies dürfte aber nach der Deadline für die Kaderbenennung angepasst werden. Ab Samstag, 8. Juni, sollten dann nur noch die nominierten Spieler erhältlich sein.

Die Aufstellung

Dein Kader muss aus zwei Torhütern, fünf Verteidigern, fünf Mittelfeldspielern und drei Stürmern bestehen. Ausserdem dürfen zu Beginn nur drei Spieler pro Nation im Team sein. Dies wird mit jeder Runde einer mehr – im Final sind dann gar acht Spieler pro Team möglich.

Bild: screenshot uefa.com

Bei der Aufstellung bist du hingegen relativ frei. Von 5-4-1 bis 3-4-3 ist alles möglich. Es müssen einfach immer mindestens drei Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler und ein Stürmer auf dem Feld stehen.

Mach auch hier mit: Das grosse watson-Tippspiel zur EM 2024 – hier kannst du beitreten

Der Spieltag

Ein Spieltag bedeutet eine Spielrunde, also dass alle Teams ein Spiel absolviert haben. Die Gruppenphase besteht demnach aus drei Spieltagen.

Pro Spieltag hat jedes Team ein Spiel. Es gehören also immer zwölf Spiele zu einem Spieltag und jeder Spieler ist einmal im Einsatz. Die Gruppenphase besteht demnach aus drei Spieltagen. Danach ist jede K.o.-Runde ein einzelner Spieltag. Hier findest du die Termine der einzelnen Spieltage:

1. Spieltag: 14. bis 18. Juni

14. bis 18. Juni 2. Spieltag: 19. bis 22. Juni

19. bis 22. Juni 3. Spieltag: 23. bis 26. Juni

23. bis 26. Juni Achtelfinals: 29. Juni bis 2. Juli

29. Juni bis 2. Juli Viertelfinals: 5. und 6. Juli

5. und 6. Juli Halbfinals: 9. und 10. Juli

9. und 10. Juli Final: 14. Juli

Transfers

Zwischen den Runden darfst du jeweils einige Spieler ersetzen. In der Vorrunde stehen dir zwei kostenlose Transfers pro Spieltag zur Verfügung. Zum Achtelfinal darfst du das gesamte Team noch einmal umstellen. Man darf auch mehr als die kostenlosen Transfers durchführen, pro zusätzlichem Transfer werden aber vier Punkte abgezogen. In der K.o.-Phase darfst du dann ebenfalls noch Spieler wechseln. Hier findest du die Übersicht.

Auswechslungen

Du hast vier Auswechselspieler zur Verfügung und es lohnt sich, auch hier Stammspieler zu holen. Denn du darfst Spieler, die bereits gespielt haben, durch einen der vier Bankspieler ersetzen, solange dieser am jeweiligen Spieltag noch nicht im Einsatz stand. So solltest du immer zuerst die Spieler aufstellen, die früh im Einsatz stehen, damit du am zweiten, dritten oder vierten Tag der jeweiligen Runde noch wechseln kannst, falls die Spieler nicht so viele Punkte gesammelt haben wie erhofft.

Die Spieler darfst du einwechseln, bis die Partie ihres Teams begonnen hat. Ab Anpfiff sind sie gesperrt. Deshalb lohnt es sich, vor einer Auswechslung zu schauen, ob der Spieler überhaupt in der Startaufstellung steht. Denn ist ein Spieler, der bereits gespielt hat, einmal ausgewechselt, kannst du ihn nicht mehr einwechseln.

Für diejenigen, die sich nicht gross um ihre Aufstellung kümmern wollen, gibt es auch automatische Auswechslungen. Diese geschehen jedoch nur, falls ein Spieler in eurer Startformation nicht eingesetzt wird. Wenn ihr einmal manuell gewechselt habt, greift die automatische Auswechslungsfunktion an diesem Spieltag aber nicht mehr.

Die Punkte

Wie bereits erwähnt, hängt es auch davon ab, auf welcher Position ein Spieler gelistet ist, wofür er Punkte erhält. In diesen Bereichen gelten für alle Spieler dieselben Regeln:

Einsatz: 1 Punkt

Mindestens 60 Minuten auf dem Platz: 1 Punkt

Assist: 3 Punkte

Gelbe Karte: -1 Punkt

Rote Karte: -3 Punkte

Penalty herausholen (ausser bei Handspiel): 2 Punkte

Penalty verursachen (ausser bei Handspiel): -1 Punkt

Penalty verschiessen: -2 Punkte

Eigentor: -2 Punkte

Tor von ausserhalb des Strafraums: 1 Punkt

Pro 3 eroberte Bälle: 1 Punkt

Spieler des Spiels: 3 Punkte

Goalies

Tor: 6 Punkte

Gehaltener Penalty: 5 Punkte

Kein Gegentor: 4 Punkte

Pro 3 Paraden: 1 Punkt

Pro 2 Gegentore: -1 Punkt

Verteidiger

Tor: 6 Punkte

Kein Gegentor: 4 Punkte

Pro 2 Gegentore: -1 Punkt

Mittelfeldspieler

Tor: 5 Punkte

Kein Gegentor: 1 Punkt

Stürmer

Tor: 4 Punkte

Captain

Pro Runde kannst du einen Captain wählen, dessen Punkte doppelt zählen. Den Captain darfst du beliebig oft wechseln. Nur darf der neue Captain am jeweiligen Spieltag noch nicht gespielt haben.

Die Chips

Es gibt zwei Joker (Chips), die du während des Turniers je einmal einsetzen kannst. Dabei darf pro Runde höchstens ein Booster eingesetzt werden. Mit Ausnahme von den Achtelfinals darfst du die Chips aber jederzeit einlösen. Das sind die beiden Joker:

Wildcard: Du darfst während des Turniers einmal zwischen den Runden so viele Gratis-Transfers machen, wie du möchtest. Limitless: Dieser gibt dir die Chance, deinen Kader nur für einen Spieltag zu ändern. Wenn du dies nutzt, erhältst du für diesen einen Spieltag unbegrenzte und kostenlose Transfers ohne jegliche Budget-Beschränkungen. Sobald dieser Spieltag beendet ist, hast du wieder deinen vorherigen Kader zur Verfügung.

Die watson-Liga

Wenn du dich hier registriert und dein Team erstellt hast, kannst du gerne unserer Liga beitreten. Dies geht über diesen Link. Alternativ kannst du auch beim Reiter Ligen diesen Code eingeben:

PmTEnj

Die ausführlichen Regeln

Hier geht es zum offiziellen Regelbuch der UEFA. Es lohnt sich, diese zur Sicherheit oder bei Verständnisfragen mal durchzulesen. Selbstverständlich könnt ihr auch in den Kommentaren Fragen stellen.