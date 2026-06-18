Der Vater von Lionel Messi hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bild: tweet

Sorgen beim Argentinier: Vater von Lionel Messi kämpft mit gesundheitlichen Problemen

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In einer offiziellen Mitteilung hat die Familie Messi über den Gesundheitsstatus von Jorge Messi, dem Vater von Weltstar Lionel Messi, berichtet.

Nachdem Lionel bei der Weltmeisterschaft nach einem Tor mit den Tränen zu kämpfen hatte, sagte der Argentinier direkt nach der Partie: «Warum ich geweint habe? Das hatte überhaupt nichts mit dem Fussball zu tun. Ich habe einige schwierige Tage erlebt. Ich bin der gesamten Delegation und meinen Mannschaftskameraden dankbar. Sie waren immer für mich da. Sie haben mir viel Kraft gegeben, das durchzustehen.»

Direkt gab es danach Gerüchte darüber, dass sein Vater Jorge mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Nun informiert die Familie in einer Medienmitteilung: «Die Familie Messi möchte mitteilen, dass Jorge derzeit mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen hat. Er steht unter ärztlicher Aufsicht und erholt sich; angesichts seines Zustands zeigt er günstige Fortschritte.»

Dass es verschiedene Gerüchte über den Gesundheitsstatus von Jorge Messi gab, gefiel der Familie überhaupt nicht und sie kritisierte den Mangel an Sensibilität, Respekt und Skrupel einiger Personen im Umgang mit einer streng privaten Familienangelegenheit. Weiter stellte die Familie in ihrem Schreiben klar: «Die Familie möchte ausserdem klarstellen, dass nur Jorges engste Familie über genaue und verlässliche Informationen zu seinem Gesundheitszustand verfügt.»

Für Lionel Messi geht die Weltmeisterschaft am kommenden Montag mit der Partie gegen Österreich weiter. (riz)