Sechsmal traf YB gegen den amtierenden Meister Thun. Bild: keystone

Klatsche für den Meister: YB schlägt Thun im Kantonsderby gleich mit 6:0

Die Young Boys geben ein eindrückliches Statement ab und deklassieren Meister Thun am zweiten Spieltag der Super League mit 6:0.

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Die Vorzeichen für das Heimteam standen von Beginn an schlecht. Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli rotierte nach den europäischen Strapazen gleich auf sechs Positionen – ein riskantes Manöver, das gegen formstarke Young Boys fatal endete. Die Stadtberner, bei denen Trainer Gerardo Seoane sein Team hervorragend eingestellt hatte, zündeten am Nationalfeiertag trotz Feuerverbot zumindest auf dem Feld früh ein offensives Feuerwerk.

Bereits nach zehn Minuten eröffnete Joël Monteiro den Torreigen. Aus spitzem Winkel traf er nach einem starken Antritt via weiten Pfosten zum 0:1. Die Gäste dominierten das Geschehen in der Folge nach Belieben, pressten aggressiv und liessen dem überforderten Meister kaum Luft zum Atmen.

Monteiro trifft früh zum 1:0. Video: SRF

In der 24. Minute erhöhte Lewin Blum, bevor Edimilson Fernandes (33.) nach Vorarbeit von Blum trotz Bewachung von gleich vier Thuner Gegenspielern eiskalt zum 0:3-Pausenstand einschob. Thun fand offensiv nicht statt. Dass es nicht schon zur Pause noch deutlicher stand, war einzig Thuns Torhüter Niklas Steffen zu verdanken, der etwa in der 21. Minute mirakulös gegen den durch den Strafraum tanzenden Alvyn Sanches rettete.

Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Young Boys keine Gnade. In der 55. Minute verwandelte Samuel Essende einen Penalty souverän zum 0:4, nachdem er von Nicolas Bürgy im Strafraum zurückgehalten worden war.

Kastriot Imeri, schon beim Saisonstart gegen Sion mit einer überzeugenden Leistung, traf in der 68. Minute mit einem abgefälschten Schuss, und mit Anbruch der Nachspielzeit setzte Essende mit einem Kopfball den Schlusspunkt. YB untermauert mit dieser diskussionslosen Machtdemonstration früh in der Saison die eigenen Titelambitionen und sendet ein klares Statement an die gesamte Liga.

Imeri trifft zum 4:0. Video: SRF

Thun - Young Boys 0:6 (0:3)

10'014 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 10. Monteiro (Sanches) 0:1. 24. Blum 0:2. 33. Fernandes (Blum) 0:3. 55. Essende (Penalty) 0:4. 68. Imeri (Essende) 0:5. 90. Essende (Bukinac) 0:6.

Thun: Steffen; Dähler, Bürgy, Bamert, Balaruban (46. Heule); Reichmuth (46. Maier), Saiz, Roth (73. Zoukit), Derbaci (46. Matoshi); Labeau (63. Gutbub), Stewart.

Young Boys: Keller; Blum (66. Schmidt), Wüthrich (60. Lauper), Zesiger (76. Benito), Hadjam (66. Bukinac); Fernandes, Gigovic; Sanches, Imeri, Monteiro (60. Pech); Essende.

Verwarnungen: 53. Bürgy, 60. Essende. (riz/sda)

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