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Zidane in GOAT-Debatte pro Messi: «Würde ihm 100 Ballon d'Or geben»

Leo Messi y Zidane durante el partido Real Madrid-Barcelona. Madrid, 19/11/05. Leo Messi and Zidane during match Real Madrid-Barcelona. Madrid, 11/19/05. EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx xCCebollax dp ...
Am Ende von Zidanes Karriere und am Beginn von Messis überschnitten sich die beiden Laufbahnen.Bild: www.imago-images.de

Zidane über GOAT-Debatte: «Wenn jemand immer noch Zweifel hat …»

Gewinnt Lionel Messi mit 39 Jahren noch einmal den Ballon d'Or? Zinédine Zidane wäre nicht überrascht – und er gerät ins Schwärmen, wenn er über Messi spricht.
09.09.2026, 13:5509.09.2026, 13:55

Diese Ansage ist klar und deutlich. Der französische Nationaltrainer Zinédine Zidane sagt im Zusammenhang mit Lionel Messi:

«Wenn jemand immer noch Zweifel hat, wer der GOAT ist, versteht er nichts von Fussball.»

Er sehe niemanden, der über Messi stehe, sagte Frankreichs Weltmeister von 1998 gegenüber der spanischen Zeitung «Marca». Messis Einfluss im Lauf des Jahres sei einfach nicht zu übersehen gewesen, so «Zizou». Dass ihm dies in seinem Alter gelinge, sei besonders bemerkenswert:

«Ich glaube, die Leute verstehen gar nicht, wie unglaublich es ist, mit 39 Jahren immer noch zu den besten Spielern der Welt zu gehören.»

Für Zidane produziert Messi, der mittlerweile in der Major League Soccer für Inter Miami spielt, nach wie vor Leistungen, die ihn ins Gespräch um den Ballon d'Or bringen können. «Ich wäre nicht überrascht, wenn Messi die Auszeichnung gewinnen würde», sagte der 54-jährige Zidane. «Ich würde 100-mal für Messi stimmen.»

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Messi führte Titelverteidiger Argentinien in den WM-Final, in dem die «Gauchos» gegen Spanien chancenlos blieben.Bild: keystone

Lionel Messi ist am Dienstag als einer von 30 Spielern für den Ballon d'Or 2026 nominiert worden. Er hatte diese Auszeichnung zwischen 2009 und 2023 insgesamt acht Mal gewonnen. In diesem Jahr zählt «La Pulga» nicht zu den Favoriten. Am höchsten im Kurs stehen Harry Kane (Bayern München), die Weltmeister Lamine Yamal und Rodri (beide FC Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) und Chwitscha Kwarazchelia vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Der Sieger wird am 26. Oktober in London gekürt.

Die Liste aller Nominierten:

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In Nebenkategorien dürfen sich zwei Schweizer Hoffnungen auf den Titel machen. Johan Manzambi (Aston Villa) ist als Talent des Jahres nominiert, Gregor Kobel (Borussia Dortmund) als Goalie des Jahres. (ram)

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