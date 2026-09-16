freundlich17°
DE | FR
burger
Sport
Lionel Messi

Messi erneut für die Nationalmannschaft aufgeboten

FILE - Argentina&#039;s Lionel Messi celebrates at the end of the World Cup quarterfinal soccer match against the Netherlands in Lusail, Qatar, Dec. 10, 2022. (AP Photo/Ricardo Mazalan, File) Messi Re ...
Obwohl Lionel Messi aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, wurde er erneut aufgeboten.Bild: keystone

Trotz Nati-Rücktritt: Messi erneut für die Nationalmannschaft aufgeboten

16.09.2026, 07:0916.09.2026, 07:09

Nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft könnte Lionel Messi doch noch zu einem weiteren Einsatz für Argentinien kommen. Sein Verband möchte ihm offenbar einen gebührenden Abschied bereiten.

Trainer Lionel Scaloni nominierte den 39-Jährigen für die drei anstehenden Freundschaftsspiele. Der Verbandspräsident Claudio Tapia sagte, Messi habe die Einladung für das Duell mit Benin am 6. Oktober in Buenos Aires angenommen. Messi selbst äusserte sich zunächst nicht.

Bislang waren die Fans in Argentinien davon ausgegangen, Messis letzter Auftritt im Nationaltrikot sei der verlorene WM-Final gegen Spanien in diesem Sommer gewesen.

Tapia sagte, alle aus dem Weltmeister-Team 2022 Argentiniens und deren Familien seien beim dritten Testspiel eingeladen, «um den letzten Tango des weltbesten Spielers» mitzuerleben. Es wäre Messis 208. Länderspiel. Argentinien spielt zuvor in Cordoba am 30. September gegen Bolivien und trifft am 3. Oktober ebenfalls in Buenos Aires auf Burkina Faso.

Messi absolvierte in seiner Karriere 207 Länderspiele für sein Land und erzielte dabei 125 Tore. Sein bisher letztes schoss der 39-Jährige im WM-Achtelfinal beim 3:2-Erfolg gegen Ägypten. Insgesamt war Messi beim Turnier in Nordamerika an 12 Toren (8 Treffer und vier Vorlagen) der Argentinier beteiligt. (riz/sda/dpa)

«Will nicht Fischer Nummer 2 sein»: Das möchte Cadieux bei der Hockey-Nati verändern
«Will nicht Fischer Nummer 2 sein»: Das möchte Cadieux bei der Hockey-Nati verändern
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das ist der Schützenkönig des Zürcher Knabenschiessens 2026
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Will nicht Fischer Nummer 2 sein»: Das möchte Cadieux bei der Hockey-Nati verändern
Nach drei WM-Silbermedaillen verzichtet Jan Cadieux auf eine Revolution. Der neue Nationaltrainer sucht kleine Verbesserungen – auf dem Eis und vor allem im Umgang mit den Spielern.
Dreimal WM-Silber in drei Jahren – und trotzdem kein radikaler Neuanfang. Rund 100 Tage nach Patrick von Guntens Amtsantritt als Sportdirektor und wenige Monate nach der Beförderung von Jan Cadieux zum Nationaltrainer hat die neue Führung der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft bei einer Medienrunde Einblicke in ihre Vorstellungen gewährt. Von Gunten und Cadieux treten nach Lars Weibel und Patrick Fischer in grosse Fussstapfen. Ihr Rezept für den letzten Schritt zur Goldmedaille: keine Revolution, sondern gezielte Anpassungen.
Zur Story