Obwohl Lionel Messi aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, wurde er erneut aufgeboten. Bild: keystone

Trotz Nati-Rücktritt: Messi erneut für die Nationalmannschaft aufgeboten

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Nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft könnte Lionel Messi doch noch zu einem weiteren Einsatz für Argentinien kommen. Sein Verband möchte ihm offenbar einen gebührenden Abschied bereiten.

Trainer Lionel Scaloni nominierte den 39-Jährigen für die drei anstehenden Freundschaftsspiele. Der Verbandspräsident Claudio Tapia sagte, Messi habe die Einladung für das Duell mit Benin am 6. Oktober in Buenos Aires angenommen. Messi selbst äusserte sich zunächst nicht.

Bislang waren die Fans in Argentinien davon ausgegangen, Messis letzter Auftritt im Nationaltrikot sei der verlorene WM-Final gegen Spanien in diesem Sommer gewesen.

Tapia sagte, alle aus dem Weltmeister-Team 2022 Argentiniens und deren Familien seien beim dritten Testspiel eingeladen, «um den letzten Tango des weltbesten Spielers» mitzuerleben. Es wäre Messis 208. Länderspiel. Argentinien spielt zuvor in Cordoba am 30. September gegen Bolivien und trifft am 3. Oktober ebenfalls in Buenos Aires auf Burkina Faso.

Messi absolvierte in seiner Karriere 207 Länderspiele für sein Land und erzielte dabei 125 Tore. Sein bisher letztes schoss der 39-Jährige im WM-Achtelfinal beim 3:2-Erfolg gegen Ägypten. Insgesamt war Messi beim Turnier in Nordamerika an 12 Toren (8 Treffer und vier Vorlagen) der Argentinier beteiligt. (riz/sda/dpa)