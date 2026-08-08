Jorge und Lionel Messi schauen gemeinsam ein Spiel von Paris Saint-Germain an (Archivbild 2021). Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Lionel Messis Vater Jorge ist mit 68 Jahren gestorben

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Jorge Messi ist tot. Der Vater von Lionel Messi ist am Freitagabend um 22 Uhr Lokalzeit im Alter von 68 Jahren gestorben. Er habe sich zu diesem Zeitpunkt in einer Klinik in der argentinischen Stadt Rosario befunden. Jorge Messi, der nicht nur der Vater, sondern auch der Agent des achtfachen Weltfussballers war, habe schon seit längerer Zeit mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft.

Dass es Messis Vater nicht gut gehe, war schon rund um die Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika berichtet worden. Jorge Messi, der sonst kaum je Spiele seines Sohns verpasste, war an der WM nicht zu sehen. Vereinzelt gab es gar bereits Todesmeldungen. Die Familie Messi hat sich im Anschluss über die fehlende Sensibilität einiger Menschen beklagt.

Nachdem er im Gruppenspiel gegen Algerien einen Hattrick erzielt hatte, brach Lionel Messi in Tränen aus. Nach dem Spiel sagte er: «Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht.»

Vor der grossartigen Fussballkarriere seines Sohnes arbeitete Jorge Messi, der ausgebildeter Chemietechniker war, in einem Stahlwerk. Als Berater von Lionel fädelte er dessen frühen Wechsel nach Barcelona ein und schaute, dass sein Sohn die nötige Behandlung mit Wachstumshormonen erhielt. Später orchestrierte Jorge Messi den Millionenwechsel von Barcelona zu Paris Saint-Germain sowie den Transfer zu Inter Miami, wo Lionel heute noch spielt. 2016 wurden Jorge und Lionel Messi in Spanien wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

Neben Lionel hinterlässt Jorge Messi drei weitere Kinder. (abu)