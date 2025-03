Ski live: Abfahrt in Sun Valley mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Start erst 21 Uhr – Odermatt könnte in der Abfahrt auch noch seine 4. Kugel holen

Start später als geplant Die Abfahrten beim Weltcup-Finale in Sun Valley, Idaho, verzögern sich. Neuerlicher Schneefall während der Nacht macht weitere Arbeiten an der Piste nötig.



Das Rennen der Männer, dessen Beginn um 18.00 Uhr Schweizer Zeit vorgesehen war, soll nun um 21.00 Uhr beginnen. Das Rennen der Frauen, das ab 19.30 Uhr geplant war, soll um 22.00 Uhr gestartet werden. (sda)

Drei Kugeln (Gesamtweltcup, Super-G und Riesenslalom) hat Marco Odermatt bereits auf sicher – die nächste könnte am heutigen Samstagabend dazukommen. Der Sieg in der Abfahrtswertung ist dem 27-Jährigen, der schon in der Vorsaison vier Kristallkugeln gewann, realistisch gesehen kaum noch zu nehmen. Ein 14. Platz in der Abfahrt beim Weltcupfinal in Sun Valley reicht Odermatt.

Gelingt dem Nidwaldner beim Rennen mit lediglich 25 Startern kein Platz unter den Top 14, hätte Franjo von Allmen die Chance, Odermatt die Abfahrtskugel wegzuschnappen. Dazu bräuchte der 23-Jährige aus dem Berner Oberland aber einen Sieg. Platz zwei ist von Allmen aber in jedem Fall sicher. Auf Platz drei folgt mit Alexis Monney ein weiterer Schweizer, der aber mit lediglich sieben Punkten Vorsprung auf den Slowenen Miha Hrobat in die letzte Abfahrt der Saison geht.

Die Startliste

1 Adrian Sejersted

2 Lars Rösti

3 Daniel Hemetsberger

4 Elian Lehto

5 Stefan Babinsky

6 Alexis Monney

7 Miha Hrobat

8 Justin Murisier

9 Stefan Rogentin

10 Vincent Kriechmayr

11 Franjo von Allmen

12 James Crawford

13 Nils Allègre

14 Marco Odermatt

15 Dominik Paris

16 Stefan Eichberger

17 Ryan Cochran-Siegle

18 Bryce Bennett

19 Maxence Muzaton

20 Florian Schieder

21 Brodie Seger

22 Romed Baumann

23 Otmar Striedinger

24 Loïc Meillard

25 Felix Rösle