Dank des Siegs gegen die Grasshoppers geht YB als Erstgesetzter in die Playoffs. Bild: keystone

Dramatische Schlussrunde in Women's Super League – YB zieht noch an Basel vorbei

Mehr «Sport»

Die Spielerinnen von YB bescheren ihrer Trainerin Imke Wübbenhorst eine perfekte Rückkehr auf die Trainerbank nach 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. Die Bernerinnen sichern sich mit dem 1:0 gegen GC in der Super League den Qualifikationssieg.

Die Young Boys entschieden den Dreikampf um den Qualifikationssieg in der 18. und letzten Runde von der schlechtesten Position aus für sich. Während YB, deren 36-jährige deutsche Trainerin vor dreieinhalb Monaten den Buben Bendt zur Welt gebracht hatte, durch ein Tor von Noa Schärz eine Viertelstunde vor Schluss gewann, trennten sich der bisherige Leader FC Basel und Servette Chênois 0:0. Dadurch zog YB an beiden Teams vorbei und hat einen Europacup-Platz für nächste Saison auf sicher.

Zwischen Basel und Servette gab es keine Tore. Bild: keystone

Basel hat zwar gleich viele Punkte und dieselbe Tordifferenz wie die Bernerinnen, doch erzielte YB vier Tore mehr. Ein Punkt dahinter folgt Servette. Platz vier verteidigte der FC St.Gallen mit dem 6:1-Sieg bei Schlusslicht Rapperswil-Jona, die punktgleichen FCZ Frauen beenden die Qualifikation aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf dem enttäuschenden fünften Platz.

Weiter geht es in der Women's Super League in drei Wochen mit den Viertelfinals. Nach dem Cupfinal am kommenden Wochenende zwischen Basel und Zürich sowie der Länderspiel-Pause werden in Hin- und Rückspielen die Halbfinalisten ermittelt. Es kommt dabei zu folgenden Begegnungen: Luzern – YB, Aarau – Basel, Grasshoppers – Servette Chênois und Zürich – St. Gallen.

Für das Frauenteam Thun Berner-Oberland und den FC Rapperswil-Jona geht es hingegen gegen den Abstieg. Die beiden Plätze in der Women's Super League gilt es in einer Gruppe mit insgesamt sechs Spielen pro Team gegen die beiden besten Teams aus der Nationalliga B zu verteidigen. Yverdon Sport ist bereits sicher dabei, um Platz zwei kämpfen noch der FC Schlieren und Etoile Carouge. (nih/sda)