Kein Kontakt zu Fischer oder Favre – Nati-Direktor Tami erklärt den Yakin-Entscheid

Pierluigi Tami hat nach der Qualifikation eine eingehende Analyse angekündigt. Nun äussert sich der Nationalteam-Direktor zum Entscheid, mit Murat Yakin als Trainer an die EM-Endrunde zu gehen.

Plötzlich musste es schnell gehen. Die Verantwortlichen im Schweizer Fussballverband (SFV) hatten eingesehen, dass die Trainersituation im Nationalteam noch vor der Auslosung der EM-Gruppen am kommenden Samstag geklärt werden musste. So wurde aus den angekündigten «Dezember-Gesprächen» eine «November-Analyse». Dass diese nötig wurde, lag mitunter an Pierluigi Tami. Der Direktor hatte nach dem letzten Spiel in Bukarest – anders als Verbandspräsident Dominique Blanc einige Tage zuvor – darauf verzichtet, den Rücken von Trainer Murat Yakin zu stärken.