Küsschen und Standing Ovations – so verlief der Abschied von Thomas Müller

Alles Müller oder was? Diese Szenen von Bayern-Legende Thomas Müller bleiben in Erinnerung

Nach 84 Minuten war Schluss. Sechs Minuten vor dem Schlusspfiff in der Allianz Arena bescherte Bayern-Trainer Vincent Kompany Thomas Müller bei seinem letzten Heimspiel im Trikot des Rekordmeisters einen besonderen Abschied. Serge Gnabry machte sich an der Seitenlinie bereit zur Einwechslung. Als klar war, dass Müller dafür den Platz verlassen wird, hielt es kaum einen Zuschauer noch auf den Plätzen.

Aarau gewinnt schon wieder nicht – Schaffhausen steigt aus der Challenge League ab

Der FC Aarau muss um seinen Platz in der Barrage zittern. Die Aarauer unterliegen in der 34. Runde der Challenge League daheim dem FC Wil und haben nur noch drei Punkte Reserve auf Etoile Carouge. Schaffhausen steht als Absteiger fest.

Beim FC Aarau läuft seit Wochen nichts mehr wie geplant. Nach dem durch eine Flut von Unentschieden verpassten direkten Aufstieg in die Super League ist nun auch der 2. Rang so stark gefährdet wie seit Monaten nicht. Etoile Carouge konnte dank dem 2:1-Erfolg bei Neuchâtel Xamax nicht nur die vorzeitige Entscheidung verhindern, sondern den Druck auf den FCA massiv erhöhen. Am kommenden Freitag gastieren die Aarauer bei den Genfern und könnten dann den 2. Platz an Etoile Carouge verlieren. In der letzten Runde hat Aarau ein Heimspiel gegen Nyon, und Etoile Carouge spielt beim Aufsteiger Thun.