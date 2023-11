Wegen Testspiel in den USA – Barça bezahlt Spielern wohl Schweigegeld

Robert Lewandowski und Co. sind über die Pläne der Klubbosse nicht erfreut. Bild: www.imago-images.de

Jetzt bezahlt Barça seinen Spielern schon Schweigegeld

Knapp 32 Stunden nach dem letzten Ligaspiel des Jahres wird der FC Barcelona entgegen dem Willen seiner Spieler ein Testspiel in den USA bestreiten. Damit sich die Profis nicht negativ äussern, werden sie mit einer Prämie ruhiggestellt.

Es ist keine zwei Wochen her, dass sich Barcelonas Gavi in der EM-Qualifikation eine schwere Verletzung zugezogen hat. Aufgrund des Kreuzbandrisses wird der 19-jährige Mittelfeldspieler den Rest der Saison und wohl auch die EM in Deutschland verpassen. Sein Klub war ausser sich vor Wut auf den Verband und auf den spanischen Nationaltrainer Luis de la Fuente.

Die Katalanen warfen dem 62-Jährigen vor, Gavis Gesundheit zu riskieren, indem er diesen in einem unbedeutenden Spiel einsetzte. Spanien stand schon vor dem 3:1-Erfolg gegen Georgien als Gruppensieger fest. Gavi war der einzige Spieler in der Startaufstellung, der schon drei Tage zuvor gegen Zypern über die volle Distanz gespielt hatte. Nun erscheint die Aufregung des FC Barcelona aber in einem ganz anderen Licht.

Er wird Barça und Spanien lange fehlen: Mittelfeld-Star Gavi. Bild: keystone

Im Dezember plant der Klub nämlich ein Testspiel in Dallas gegen den Club America aus Mexiko. Dies wurde kurz vor Gavis Verletzung bekannt gegeben. Die Partie in den USA ist am 21. Dezember geplant – rund 32 Stunden nach dem Abpfiff der letzten Ligapartie gegen Almeria. Es wird das 29. Spiel für den spanischen Meister seit Beginn der Saisonvorbereitung Ende Juli. Kein Wunder, sind die Spieler nicht besonders amüsiert über die Tatsache, dass sie vor der kurzen Winterpause (am 4. Januar geht der Ligabetrieb bereits wieder los) noch eine solch lange Reise antreten müssen.

Gemäss der spanischen Zeitung «Sport» haben sich die Profis gegenüber Trainer Xavi und dem Vorstand um Präsident Joan Laporta klar gegen die Reise ausgesprochen. Deshalb sollen Robert Lewandowski und Co. mit einem finanziellen Zustupf ruhiggestellt werden, wie es im Bericht heisst. Demnach kassiert jeder Spieler eine Prämie von 100'000 Euro, damit sich niemand negativ über die Reise mit insgesamt 28 Flugstunden äussert. Es kann also getrost von einem Schweigegeld gesprochen werden.

Präsident Joan Laporta will von seinen Spielern nichts Negatives hören. Bild: keystone

Die Ausgaben von rund zwei Millionen Euro kann sich der klamme Klub nur aus einem Grund leisten: Bei dem Freundschaftsspiel geht es nämlich um noch mehr Geld. So soll Barça für die Partie angeblich etwa das Doppelte kassieren. Bei solchen Beträgen scheint die Gesundheit der Spieler nicht mehr ganz so wichtig zu sein.