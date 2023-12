Ski live: 2. Riesenslalom in Tremblant mit Gut-Behrami in Ticker und TV

Liveticker

Gut-Behrami eröffnet 2. Riesenslalom in Tremblant – fährt sie dieses Mal aufs Podest?

Gestern stand für die Skifahrerinnen bereits der 3. Riesenslalom der Saison an. Nachdem Lara Gut-Behrami die ersten beiden Rennen in dieser Disziplin in Sölden und Killington gewonnen hatte, fuhr sie nun erstmals neben das Podest. Dennoch war sie mit Platz 5 die beste Schweizerin und verteidigte ihre Führung im Riesenslalom-Weltcup.

Auf Platz zwei folgt nach drei der insgesamt elf angesetzten Riesenslaloms in dieser Saison die Siegerin von gestern, Federica Brignone, mit 25 Punkten Rückstand. Heute Sonntag steht im kanadischen Tremblant ab 17 Uhr noch ein zweiter Riesenslalom auf dem Programm. Hier will sich die 32-jährige Gut-Behrami wieder steigern, wie sie nach dem Rennen vom Samstag sagte. Und das, obwohl sie auf dem Hang Mühe hatte, «das Timing zu finden». Sie bilanziert: «Es ist sicherlich nicht meine Lieblingspiste.»

Dies dürfte auch bei Wendy Holdener und Michelle Gisin der Fall sein. Holdener wurde im ersten Riesenslalom in Tremblant mit über fünfeinhalb Sekunden Rückstand nur 27., Gisin verpasste den 2. Lauf gar. Dafür erreichte Simone Wild den zweiten Durchgang der besten 30 und schaffte es mit knapp vier Sekunden Rückstand auf die italienische Siegerin auf Platz 22.

Ob die Schweizerinnen heute ein besseres Team-Ergebnis erzielen und ob Lara Gut-Behrami, die das Rennen mit der Startnummer 1 eröffnet, ihre Führung in der Disziplinen-Wertung verteidigen kann, verfolgst du hier im Liveticker und im Stream.

Die Startliste:

1 Lara Gut-Behrami (SUI)

2 Valérie Grenier (CAN)

3 Federica Brignone (ITA)

4 Mikaela Shiffrin (USA)

5 Marta Bassino (ITA)

6 Petra Vlhova (SVK)

7 Sara Hector (SWE)

8 Paula Moltzan (USA)

9 Maryna Gasienica-Daniel (POL)

10 Ana Bucik (SLO)

11 Thea Stjernesund (NOR)

12 Alice Robinson (NZL)

13 Franziska Gritsch (AUT)

14 Mina Holtmann (NOR)

15 Ragnhild Mowinckel (NOR)

16 Wendy Holdener (SUI)

17 Sofia Goggia (ITA)

18 Michelle Gisin (SUI)

19 Katharina Liensberger (AUT)

20 Ricarda Haaser (AUT)

…

24 Andrea Ellenberger (SUI)

28 Simone Wild (SUI)

30 Camille Rast (SUI)

34 Mélanie Meillard (SUI)

45 Vivianne Härri (SUI)

53 Stefanie Grob (SUI)