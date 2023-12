Gut-Behrami fährt aufs Riesenslalom-Podest – Brignone doppelt in Tremblant nach

Siegesserie gerissen – Gut-Behrami fährt bei Brignone-Triumph knapp am Podest vorbei

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Heftige Kämpfe um Bachmut und Awdijiwka + Putin ordnet erneute Vergrösserung der Armee an

Studentin überfährt SVP-Imark in der Klima-«Arena» mit seinem eigenen Traktor

Heller war der Advent in Saint-Maurice noch nie

Die Hockey-Alchemisten von Bern und ein seltsames Tausch-Geschäft

Spieler tauschen gibt Stoff für Polemik. Aber machen Spielertausche auch Sinn? Das wird sich beim seltsamsten, kuriosesten Tauschgeschäft der Neuzeit noch weisen. Zwei Sieger gibt es schon: die Sportchefs in Genf und Biel.

Versetzen wir uns in die Lage von SCB-Sportchef Andrew Ebbett: Ihm obliegt es, per sofort die Verteidigung zu stärken. Verletzungsbedingte Ausfälle erfordern es. Für die Verteidigung werden Verteidiger benötigt. Also Spieler, die sich darauf spezialisiert haben, Tore zu verhindern.