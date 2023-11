Liveticker

Für YB geht es heute im Wankdorf gegen Belgrad um alles oder nichts

Im zweitletzten Gruppenspiel in der Champions League trifft YB heute auf Roter Stern Belgrad. Es ist ein kapitales Duell, in dem es ums europäische Überwintern geht. Sowohl Roter Stern Belgrad als auch die Berner werden sich nach der Gruppenphase von der Königsklasse verabschieden. Doch der Gewinner des Direktduells darf im kommenden Jahr in der Europa League weiterspielen.

«Es ist eine Chance, etwas Grosses zu erreichen. Wir stehen vor einer Türe, die teilweise offen steht. Diese wollen wir nun betreten. Mit diesem Mindset wollen wir das Spiel bestreiten», sagt YB-Coach Raphael Wicky an der Pressekonferenz vor dem Spiel. Bei einem Remis fällt die Entscheidung um Rang 3 im letzten Gruppenspiel am 13. Dezember. In diesem muss der Schweizer Meister auswärts bei Leipzig antreten, Roter Stern empfängt City.

In der ersten Begegnung Anfang Oktober endete die turbulente Partie zwischen YB und Roter Stern Belgrad 2:2. Angesichts der Ausgangslage darf man auch heute eine hitzige Partie erwarten – auch die mitgereisten Belgrad Fans sorgen in der Stadt Bern schon vor der Partie für eine angespannte Stimmung.