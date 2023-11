Alejandro Garnacho fliegt durch die Lüfte Bild: keystone

Garnacho-Traumtor leitet United-Sieg ein +++ Widmer gibt Comeback bei Mainz

Bundesliga

Heidenheim – Bochum 0:0

Eine Nullnummer, die niemandem hilft. Im Kellerduell der Bundesliga zwischen Heidenheim und Bochum gab es keine Tore zu sehen. Aufgrund der Punkteteilung bleiben beide Mannschaften mitten im Abstiegskampf. Heidenheim hat zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Bochum nur einen.

Heidenheim - Bochum 0:0

15'000 Zuschauer.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Hoffenheim – Mainz 1:1

Die lange Leidenszeit von Silvan Widmer ist zu Ende. Der Schweizer Aussenverteidiger gab in der Bundesliga nach seiner am 30. April erlittenen Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk und einer Operation an der Ferse ein Comeback. Der 30-Jährige kam beim 1:1 von Mainz bei Hoffenheim bis zur 93. Minute zum Einsatz.

Der Captain der Mainzer agierte in der Verteidigung zusammen mit Landsmann Edimilson Fernandes, welcher der beste Spieler der Partie war. Fernandes leistete die Vorarbeit zum 1:0 von Marco Richter (39.). Dieses hatte bloss bis zur 48. Minute Bestand, dann glich Robert Skov für das Heimteam aus. Somit blieb Mainz auf einem Saisonsieg in der Bundesliga sitzen. Immerhin hat der Tabellen-16. nun vier Meisterschaftsspiele in Folge nicht verloren.

Hoffenheim - Mainz 05 1:1 (0:1)

22'000 Zuschauer.

Tore: 39. Richter 0:1. 48. Skov 1:1.

Bemerkungen: 68. Baumann (Hoffenheim) hält Penalty von Barkok. Mainz 05 mit Widmer (bis 93.) und Fernandes.

Premier League

Tottenham – Aston Villa 1:2

Tottenham Hotspur befindet sich weiterhin im Tief. Zuhause setzte es im Direktduell um die Champions-League-Plätze eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa ab. Es war die dritte Niederlage in Serie für die «Spurs». Die Magie des neuen Trainers Ange Postecoglou scheint bereits verflogen. Aston Villa kam dank eines Treffers von Ollie Watkins in der zweiten Halbzeit zum Sieg.

Everton – Manchester United 0:3

Manchester United bestätigte den Aufwärtstrend mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Krisenklub Everton. Die Liverpooler befinden sich nach sieben Niederlagen aus 13 Spielen auf einem Abstiegsplatz. Für das Ausrufezeichen des Spiels sorgte Alejandro Garnacho mit einem spektakulären Tor zum 1:0. Die anderen Treffer für United erzielten Marcus Rashford und Anthony Martial.

Everton - Manchester United 0:3 (0:1)

Tore: 3. Garnacho 0:1. 56. Rashford (Penalty) 0:2. 75. Martial 0:3. (abu/sda)

