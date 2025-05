Nino Niederreiters Tor reicht den Jets nicht zum Sieg gegen Dallas. Bild: keystone

Niederreiter verliert trotz Tor gegen Bichsels Stars – Leafs siegen erneut

Mehr «Sport»

Winnipeg – Dallas 2:3

Nino Niederreiter (WPG), 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks 12:33 TOI

Lian Bichsel (DAL), 1 Schuss, 3 Checks, 10:26 TOI



In der Playoff-Viertelfinalserie mit den zwei Schweizer Feldspielern heisst es nach dem ersten Spiel: Vorteil Lian Bichsel. Die Dallas Stars mit Bichsel gewinnen in Winnipeg gegen die Jets mit Nino Niederreiter 3:2.

Der 20-jährige Oltner Lian Bichsel spielte wieder. Das war keine Selbstverständlichkeit, nachdem er im sechsten Spiel gegen Colorado zuerst verletzt ausgeschieden und erst ganz am Schluss nochmals kurz aufs Eis zurückgekehrt war. Und Bichsel verrichtete seinen Job als sechster Verteidiger wie immer: äusserst zuverlässig. Wenn der Solothurner auf dem Eis stand, kassierte Dallas kein Gegentor. Mit Bichsel auf dem Eis gelang den Dallas Stars der wichtige 1:1-Ausgleich, der die Wende einleitete.

Alle fünf Goals fielen im zweiten Abschnitt innerhalb von 14 Minuten. Der Bündner Nino Niederreiter eröffnete mit seinem dritten Playoff-Tor in dieser Saison das Skore. Niederreiter traf per Backhand-Schuss aus spitzem Winkel. Innerhalb von weniger als acht Minuten besorgte der Finne Mikko Rantanen mit drei Toren die Wende für Dallas. Schon in den Spielen 6 und 7 gegen seinen früheren Klub Colorado hatte Rantanen einen Hattrick erzielt. Winnipeg konnte danach durch Mark Scheifele bloss noch auf 2:3 verkürzen. Die Winnipeg Jets verloren erstmals in diesen Playoffs ein Heimspiel.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Toronto – Florida 4:3

Nach der hitzigen und kontroversen ersten Partie gewinnen die Toronto Maple Leafs auch Spiel 2 gegen die Florida Panthers und gehen im Conference-Halbfinal mit 2:0 in Führung. Die Kanadier schafften es, ruhig zu bleiben, auch wenn sie zwei Mal in Rückstand gerieten und im Schlussdrittel nach 3:2-Führung noch den Ausgleich kassierten. Nur 17 Sekunden nach dem 3:3 durch Floridas Anton Lundell schoss Mitch Marner die Maple Leafs wieder in Führung und damit zum Sieg. (abu/sda)