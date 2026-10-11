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Super League: GC gegen YB live im Ticker

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Premiere für den neuen GC-Trainer Janssen: YB ist im Letzigrund zu Gast

11.10.2026, 12:5411.10.2026, 12:54
  • Am Sonntag stehen zwei Trainer in der Super League erstmals im Einsatz. Der Deutsche Olaf Janssen feiert um 14.00 Uhr seine Premiere mit den Grasshoppers im Heimspiel gegen die Young Boys. Basels neuer Coach, Slavisa Jokanovic, gastiert mit seinem Team in Vaduz. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Gleichzeitig findet die Partie zwischen St. Gallen und Lausanne statt.
  • Die Hoppers sind gegen YB zwar der klare Aussenseiter, aber in der letzten Saison gingen die Zürcher nie als Verlierer vom Platz. Einmal gewann GC sensationell mit 6:2 und zweimal kam es zu einem Unentschieden.
  • YB hat in dieser Saison noch nie verloren und könnte mit einem Sieg den Rückstand auf Leader Lugano auf sechs Punkte verkürzen. (riz/sda)
Neuer GC-Trainer Janssen: «Ein Captain wie Abrashi ist ein riesiger Schatz für mich»
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