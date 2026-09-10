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Das letztjährige CL-Überraschungsteam reist nach München: Punktet Bodö gegen Bayern?

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Bayern München – Bodö/Glimt (Liveticker)

Fenerbahçe – AS Roma 1:1

Die Partie zwischen Fenerbahçe Istanbul und der AS Roma endet mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem die Römer kurz vor der Halbzeit in Führung gehen konnten, glich Fenerbahçe in der 49. Minute durch Archie Brown aus. Während der Roma noch ein Elfmeter aberkannt wurde, traf das Heimteam kurz vor Schluss noch die Latte.

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk 1:1

Auch beim Spiel PSV Eindhoven gegen Schachtar Donezk kommt es zu einem 1:1. Gleiker Mendoza schoss die Ukrainer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Diese hielt aber nicht lange. Nur drei Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, als Sergino Dest das Heimteam erstmals jubeln liess.