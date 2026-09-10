Diese Personen werden gesucht: 1 / 8 Berner Polizei sucht Fussballfans Unbekannte Täterschaft Nummer 1 quelle: kantonspolizei bern / kantonspolizei bern

Polizeirapport

Wohl Pyros gezündet: Berner Polizei publiziert verpixelte Bilder von vier Fussballfans

Die Berner Kantonspolizei hat am Donnerstag verpixeltes Bildmaterial von vier Fussballfans veröffentlicht. Sie werden verdächtigt, am Fussball-Cupfinal 2025 im Berner Wankdorfstadion Handlichtfackeln und Knallpetarden gezündet zu haben.

Mit diesem Verhalten hätten die vier Personen schwere Verletzungen der Menschen rundherum in Kauf genommen, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Umfangreiche Ermittlungen führten zwar zu den vier Verdächtigen, diese blieben aber bislang unidentifiziert.

Erhält die Polizei innert Wochenfrist keine Hinweise, anhand derer sie die vier Verdächtigen identifizieren kann, will sie die Bilder am 17. September unverpixelt veröffentlichen. Sollten sich die Gesuchten von sich aus melden oder identifiziert werden können, sieht die Polizei von der Veröffentlichung ab.

Im Cupfinal des vergangenen Jahres trafen der FC Biel und der FC Basel aufeinander. (dab/sda)