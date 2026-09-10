In der zweiten Halbzeit rollte der Bayern-Zug los. Bild: keystone

Bayern und ManUnited siegen locker + Como gewinnt das erste CL-Spiel der Vereinsgeschichte

Bayern München startet gegen Bodö/Glimt erfolgreich in die Ligaphase der Champions League. Auch Como und Manchester United feiern überzeugende Heimsiege.

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Bayern München – Bodö/Glimt 5:0

Bodö/Glimt, das norwegische Sensationsteam der letzten Champions League, kassierte in München eine 0:5-Niederlage. Nach der Pause waren Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies und zweimal Michael Olise erfolgreich. Für Musiala war es der erste Treffer, seit seine neurologische Dysfunktion bekannt geworden ist. Der deutsche Nationalspieler, der in der Saisonvorbereitung zweimal auf dem Rasen zusammengebrochen war, stand zum Auftakt der Ligaphase 66 Minuten auf dem Feld.

Für Bayern München, das zum 43. Mal den Meistercup oder die Champions League bestreitet, war es 37. Sieg in den letzten 39 Heimspielen in Liga- oder Gruppenphase. Die letzte Heimniederlage in dieser Phase des Wettbewerbs gab es 2013 gegen Manchester City.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Bayern München - Bodö/Glimt 5:0 (0:0)

SR Obrenovic (SLO).

Tore: 47. Musiala 1:0. 61. Kane 2:0. 77. Davies 3:0. 83. Olise 4:0. 92. Olise 5:0.

Bemerkungen: 87. Rote Karte gegen Björtuft (Notbremse).

Como – RB Leipzig 4:1

Como ist auch international auf der Höhe. Der letztjährige und aktuelle Vierte der Serie A gewann sein erstes Europacup-Spiel der Vereinsgeschichte daheim gegen Leipzig mit 4:1. Die von Cesc Fabregas trainierten Lombarden beeindruckten vor allem in der ersten Halbzeit, in der Martin Baturina und Anastasios Douvikas trafen. Assane Diao erhöhte noch, bevor Andrija Maksimovic für die Leipziger nach einer knappen Stunde auf 1:3 verkürzte. Maximo Perrone traf in der Nachspielzeit zum vierten Mal für Como.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Como - Leipzig 4:1 (2:0)

SR Gözübüyük (NED).

Tore: 15. Baturina 1:0. 38. Douvikas 2:0. 54. Diao 3:0. 58. Maksimovic 3:1. 90. Perrone 4:1.

Manchester United – Sabah 4:0

Auch Sabah FK feierte Premiere in der Champions League. Nach vier überstandenen Qualifikationsrunden spielte der Meister aus Aserbaidschan, der eben seinen neunten Geburtstag gefeiert hat, im Old Trafford von Manchester United. Beim dreifachen Champions-League-Sieger gab es für das Team aus Baku nichts zu holen.

Der englische Rekordmeister gewann 4:0. Matheus Cunha, Bruno Fernandes und Benjamin Sesko trafen noch vor der Pause. Lisandro Martinez erhöhte in der 68. Minute auf 4:0.

Lisandro Martinez profitiert und erzielt das 4:0. Video: SRF

Manchester United - Sabah 4:0 (3:0)

SR Delajod (FRA).

Tore: 27. Matheus Cunha 1:0. 42. Bruno Fernandes 2:0. 45. Sesko 3:0. 68. Martínez 4:0.

Slavia Prag – Lens 2:3

Dramatische Partie in Prag. Slavia kann trotz Unterzahl lange auf einen Punktgewinn hoffen, kassiert schlussendlich aber trotzdem eine Niederlage.

Mikulas Konecny flog drei Minuten nach seiner Einwechslung in der 49. Minute vom Platz. Trotzdem gingen die Tschechen daraufhin dank Danijel Sturm zweimal in Führung. Lens reagierte jeweils und in der 93. Minute schoss Ruben Aguilar sein Team doch noch zum Auswärtssieg.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Slavia Prag - Lens 2:3 (0:0)

SR Fotias (GRE).

Tore: 51. Sturm 1:0. 73. Sima 1:1. 88. Sturm 2:1. 91. Thauvin 2:2. 93. Aguilar 2:3.

Fenerbahçe – AS Roma 1:1

Die Partie zwischen Fenerbahçe Istanbul und der AS Roma endet mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem die Römer kurz vor der Halbzeit in Führung gehen konnten, glich Fenerbahçe in der 49. Minute durch Archie Brown aus. Während der Roma noch ein Elfmeter aberkannt wurde, traf das Heimteam kurz vor Schluss noch die Latte.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Fenerbahçe - Roma 1:1 (0:1)

SR Gil Manzano (ESP).

Tore: 39. Cristante 0:1. 48. Brown 1:1.

Fenerbahçe Istanbuls Trainer tritt zurück: Präsident legt Veto ein Fenerbahçe Istanbuls Trainer Ismail Kartal hat unmittelbar nach dem Champions-League-Auftakt seiner Mannschaft überraschend seinen Rücktritt erklärt. Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen die AS Roms soll der Coach laut übereinstimmenden Medienberichten gesagt haben, dass er von seiner Position zurücktrete. «Ich habe diesen Entscheid getroffen, um den Weg für meinen Klub freizumachen», wird Kartal unter anderem zitiert.



Fenerbahçes Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle. «Ich habe gesagt, du wirst weitermachen, Ende. Wir sind eine Familie», wird der Klub-Boss in türkischen Medien zitiert. Grund für Kartals spontane Handlung ist laut Yildirim ein Flaschenwurf an den Kopf des Trainers aus dem Publikum. Auch der Klub reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde. (sda/dpa/apa) epa13137801 Fenerbahce's head coach Ismail Kartal attends a press conference in Zabrze, Poland, 28 July 2026. Fenerbahce SK will face Gornik Zabrze in the UEFA Champions League second qualifying round second leg soccer match on 29 July. EPA/Jarek Praszkiewicz POLAND OUT Bild: keystone

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk 1:1

Auch beim Spiel PSV Eindhoven gegen Schachtar Donezk kommt es zu einem 1:1. Gleiker Mendoza schoss die Ukrainer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Diese hielt aber nicht lange. Nur drei Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, als Sergino Dest das Heimteam erstmals jubeln liess.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

PSV Eindhoven - Schachtar Donezk 1:1 (0:1)

SR Meler (TUR).

Tore: 45. Mendoza 0:1. 48. Dest 1:1.