Super Leage Liveticker: Yverdon gegen YB

Umso wichtiger wäre es für das Team des Ex-Winterthurers Patrick Rahmen gegen Yverdon, das zurzeit auf dem drittletzten Platz anzutreffen ist, den ersten Sieg der laufenden Saison einzufahren. Um 20.30 Uhr wird das Spiel im Stade Municipal in Yverdon angepfiffen. Mit unserem Liveticker bleibst du auf dem Laufenden.

YB ist der Start in die neue Super-League-Saison gänzlich missglückt. Aus vier Spielen resultierte lediglich ein Punkt. Sowohl gegen Sion als auch gegen Servette und St. Gallen ging der Meister der letzten Saison als Verlierer vom Platz. Nur gegen den FC Zürich konnte sich YB mit einem 2:2-Remis wenigstens einen Punkt erspielen.

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Mary Decker, der Liebling der Massen in L.A., stolpert über eine Barfussläuferin

10. August 1984: Was für ein Drama! Im Final über 3000 m stürzt Sunny-Girl Mary Decker. Schuld sein will sie nicht: Die schiebt sie ihrer Konkurrentin Zola Budd in die Schuhe – dabei trägt die gar keine … Mittendrin ist mit Cornelia Bürki eine Schweizerin.

Olympia-Final über 3000 m der Frauen im Memorial Coliseum in Los Angeles. Gold ist reserviert für Mary Decker: zweifache Weltmeisterin, Postergirl der US-Leichtathletik, grosse Favoritin.