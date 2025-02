WM-Slalom der Frauen, 1. Lauf 1. Camille Rast SUI

2. Katharina Liensberger AUT +0,58

3. Mikaela Shiffrin USA +0,72

4. Wendy Holdener SUI +0,80

5. Paula Moltzan USA +1,55

10. Mélanie Meillard SUI +2,50

Out u.a.: Eliane Christen SUI, Anna Swenn Larsson SWE, Lara Colturi ALB



Angriff und schnell: Camille Rast. Bild: www.imago-images.de

Liveticker

Brillante Rast führt nach dem 1. Lauf – Holdener voll dabei im Kampf um die Medaillen

Mehr «Sport»

2. Lauf 13.15 Uhr

Was für eine wunderbare Ausgangslage für das Schweizer Team im Frauen-Slalom an der Ski-WM in Saalbach! Nach dem 1. Lauf führt Camille Rast, sie war rund sechs Zehntel und mehr schneller als alle anderen.

Camille Rast fuhr so super, wie das Wetter war. Bild: keystone

«Es hat alles gepasst», zeigte sich Rast hoch zufrieden, «das Material und ich selber auch. Es ist eine mega coole Atmosphäre, die Fans pushen einen, und die Piste ist einem guten Zustand.» Sie wird erstmals überhaupt einen 2. Lauf als Halbzeit-Führende in Angriff nehmen.

Hinter der Walliserin lauert ein Trio, das sich ebenfalls noch grosse Hoffnungen auf eine Medaille machen darf: Katharina Liensberger aus Österreich, die Amerikanerin Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener.

Der Schwyzerin fehlen bei Halbzeit acht Hundertstel auf Bronze, 22 Hunderstel auf Silber und acht Zehntel auf Gold. «Diese Ausgangslage ist ganz okay», meinte Holdener im SRF. «Es gilt einmal mehr nur eines: Gas geben!».

Wendy Holdener attackiert eine Torstange. Bild: keystone

Gut unterwegs war lang Zeit Mélanie Meillard. Doch im untersten Streckenteil hatte sie einen schweren Fehler zu beklagen, der sie wohl aus der Medaillenentscheidung warf. Die Walliserin liegt 1,70 Sekunden hinter dem Podest zurück. Eliane Christen, die vierte Schweizer Starterin, fädelte im Schlusshang ein und schied aus. (ram)