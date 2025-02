WM-Slalom der Frauen 1. Camille Rast SUI

2. Wendy Holdener SUI +0,46

3. Katharina Liensberger AUT +1,32

4. Paula Moltzan USA +1,34

5. Mikaela Shiffrin USA +,137

Out u.a.: Mélanie Meillard SUI, Eliane Christen SUI, Anna Swenn Larsson SWE, Lara Colturi ALB



Rast (rechts) und Holdener feiern einen Schweizer Doppelsieg im WM-Slalom. Bild: keystone

Camille Rast ist Slalom-Weltmeisterin – und Wendy Holdener gewinnt Silber!

Der Schweizer Medaillenrausch in Saalbach hält an. Die Slalom-Asse Camille Rast und Wendy Holdener machen mit Gold und Silber das Dutzend voll.

Mehr «Sport»

Camille Rast und Wendy Holdener sorgen für das nächste Schweizer Glanzlicht an der WM in Saalbach. Die Walliserin wird vor der Schwyzerin Weltmeisterin im Slalom.

Camille Rast feiert den grössten Erfolg ihrer Karriere. Bild: keystone

Erstmals in ihrer Karriere ging Camille Rast als Führende des 1. Laufs in die Entscheidung. Sie hielt diesem Druck stand, verteidigte ihre Position und wurde mit 25 Jahren Slalom-Weltmeisterin. «Ich nahm mir heute vor, lockerer zu sein als zuletzt. Wir haben schönes Wetter, eine coole Piste, mega viele Leute sind hier – es ist genial», sagte Rast im SRF.

Diese Coolness war vielleicht ihr Schlüssel zum Erfolg. «An der WM zählen nur die Medaillen», betonte Rast. «Ich wusste, dass das für mich möglich ist, aber ich machte mir keinen Druck, denn die Saison war sowieso schon super.»



Müde Holdener mit Laufbestzeit aufs Podest

Silber ging – zum dritten Mal an dieser WM – an Wendy Holdener. Mit Laufbestzeit verbesserte sich die Schwyzerin im 2. Lauf noch vom vierten auf den zweiten Platz. «Ich bin sehr happy, dass ich die WM so abschliessen kann», sagte sie, denn sie sei müde. «Ich hatte sehr viele Hochs hier, das Feiern und das Verarbeiten eines Erfolgs braucht auch Energie.» Umso glücklicher sei sie, dass es ihr gelungen sei, die Leistung noch einmal abrufen zu können.

Wendy Holdener attackiert eine Torstange. Bild: keystone

Für Holdener war es die 9. WM-Medaille insgesamt, womit sie nun gleich viele besitzt wie Pirmin Zurbriggen und Lara Gut-Behrami. «Schwierig zu sagen, welchen Stellenwert diese Silbermedaille heute hat, jede Medaille hat ihren speziellen Platz», sagte die dreifache Weltmeisterin (Kombination 2017 und 2019, Team 2019).

«So schade für Wendy, sie ist immer Zweite», meinte Petra Vlhova, Holdeners langjährige, derzeit verletzte Kontrahentin aus der Slowakei im SRF. «Aber Camille verdient den Titel, das war eine grosse Show. Wie sie mit dem Druck umging, war top.»

Bronze für Österreich, die USA im Hunderstel-Pech

Die beiden Schweizerinnen, die für den ersten Schweizer Doppelerfolg in einem WM-Slalom sorgten, trennten im Schlussklassement 46 Hundertstel. Die ersten zwei Plätze hatten sie in diesem Winter schon zweimal, in Killington, Vermont, und in Flachau im Salzburgerland, auch in Weltcup-Slaloms eingenommen – beide Male in der Reihenfolge Rast vor Holdener.

Angriffig und schnell: Camille Rast. Bild: www.imago-images.de

Das Podest komplettierte Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin, nach dem ersten Durchgang erste Verfolgerin von Camille Rast, gewann mit zwei Hundertsteln Vorsprung vor der Amerikanerin Paula Moltzan Bronze.

Mélanie Meillard, nach dem ersten Lauf wegen eines groben Schnitzers auf Platz 10, riskierte im zweiten Durchgang alles. Doch die in der oberen Streckenhälfte sehr gute Fahrt endete nach einem Einfädler vorzeitig. Gleiches war Eliane Christen, der vierten Schweizer Teilnehmerin, schon im ersten Lauf widerfahren. (ram/sda)