Odermatt verpasst angepeilte Riesenslalom-Medaille: «Das tut doppelt weh»

Trotzdem freue er sich aber auch über eine Medaille: «Mit dem Teamkollegen das Podest zu teilen, das ist am Ende wunderbar.» Und er hat ja am Sonntag im Slalom die Chance, seine Medaillensammlung noch zu vergrössern. Die Energie ist dabei kein Problem: «Noch zwei Mal eine Minute Gas geben, das geht schon.» (abu/sda)

Trotzdem brauche er heute vielleicht etwas länger, um sich für die Medaillen seiner zwei Teamkollegen zu freuen. «Ich habe die Team-Kombination geopfert, um eine Medaille zu holen, darum tut es doppelt weh», begründet Odermatt. Trotzdem zieht der 27-Jährige eine positive Bilanz über seine Auftritte in Saalbach: «Ich habe trotzdem eine Goldmedaille geholt. So schlecht ist es nicht.»

Odermatt hat auch eine Erklärung, warum er im Riesenslalom – gerade auch im Vergleich zu den letzten Jahren – schon besser in Form war. «Es ist schwierig, im Riesenslalom zu dominieren, wenn man so viel Speed fährt. Ich habe nur wenige Tage auf den kurzen Ski gehabt», sagt der Super-G-Weltmeister von Saalbach. Alarm schlagen will er trotzdem nicht: «Es fehlen ja nicht ein bis zwei Sekunden, sondern eine halbe Sekunde auf Gold, und das mit einem grossen Fehler.»

«Es war allerletzte Rille» – Thomas Tumler riskiert alles und gewinnt WM-Silber

Mit 35 Jahren ist Thomas Tumler so gut wie nie. An der Ski-WM in Saalbach gewinnt der Bündner nach Silber im Team-Event auch Silber in der Paradedisziplin Riesenslalom.

«Meine Fahrt war voll am Limit. Ich dachte, ich hätte alles vergeben.» Die 78 Sekunden im zweiten Durchgang des WM-Riesenslaloms standen vielleicht sinnbildlich für die gesamte Karriere des Thomas Tumler. «Es war allerletzte Rille», sagte der Bündner im SRF.