Der aktuelle Medaillenspiegel der Ski-WM 2025 in Saalbach

Wer holt am meisten Medaillen? Und wer siegt in der Nationenwertung? Der Medaillenspiegel zu Ski-WM 2025 in Saalbach.

Medaillenspiegel

Die bisherigen Resultate

Parallel-Teamrennen, 4. Februar

Im Team-Event unterlagen die Schweizerinnen und Schweizer im Final Italien.

Italien 🥇 Schweiz 🥈 Schweden 🥉

Das Rennprogramm

Alle Infos zu den Strecken findest du hier.