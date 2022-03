In der Offensive beginnen im Londoner Wembley Renato Steffen und Ruben Vargas neben den gesetzten Breel Embolo und Xherdan Shaqiri . Im defensiven Mittelfeld kehrt Granit Xhaka an die Seite von Remo Freuler zurück, nachdem der Captain seit dem EM-Achtelfinal gegen Frankreich im letzten Sommer kein Länderspiel mehr bestritten hat. Das Tor hütet wie angekündigt Jonas Omlin.

Murat Yakin setzt beim ersten Länderspiel der Schweizer Nationalmannschaft im WM-Jahr im Wembley gegen England auf Fabian Frei in der Innenverteidigung. Auf den Flügeln beginnen Ruben Vargas und Renato Steffen.

Diaz vor dem Playoff-Start: «Viele sind hier extrem ‹giggerig› auf einen Titel»

Verteidiger Raphael Diaz erklärt im Interview, was bei Fribourg anders ist als in Zug, wieso er nicht an einen Nati-Rücktritt denkt und warum seine Eltern nicht wollten, dass er Hockey spielt.

Vor einem Jahr war der Nati-Captain Raphael Diaz einer der entscheidenden Faktoren beim ersten Meistertitel des EV Zug nach 23 Jahren. Nun will er den ersten Pokal überhaupt nach Freiburg bringen. Die letzten Spiele verpasste der 36-jährige Zuger wegen einer Magen-Darm-Grippe, nun ist er aber bereit für die Playoff-Viertelfinals, in denen Fribourg-Gottéron ab Freitag auf Lausanne trifft.