Eine gute und eine weniger gute Halbzeit – die Schweiz unterliegt im Wembley England

England - Schweiz 2:1 (1:1) Wembley, London. - 78'881 Zuschauer. - SR Ekberg (SWE). Tore: 22. Embolo (Shaqiri) 0:1. 45. Shaw (Gallagher) 1:1. 78. Kane (Handspenalty/Handspiel Zuber) 2:1. England: Pickford; White, Coady, Guéhi; Walker-Peters (62. Sterling), Gallagher (61. Rice), Henderson, Mount (62. Grealish), Shaw (61, Mitchell); Foden (80. Bellingham), Kane (89. Watkins). Schweiz: Omlin; Widmer (36. Mbabu), Frei, Akanji, Rodriguez; Freuler (62. Sow), Xhaka; Steffen (62. Zeqiri), Shaqiri (80. Aebischer), Vargas (63. Zuber); Embolo (80. Gavranovic). Bemerkungen: England ohne Saka (krank) und Alexander-Arnold (verletzt), Schweiz ohne Sommer (krank) sowie Schär, Zakaria, Fassnacht und Seferovic (alle verletzt). 25. Pickford lenkt Schuss von Frei an die Latte. 38. Corner von Shaqiri an den Pfosten. (ram/sda)

Breel Embolo hatte die Schweiz in der 22. Minute per Kopf und nach glänzender Vorarbeit von Xherdan Shaqiri in Führung gebracht, Luke Shaw glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Fehler von Fabian Frei für den Gastgeber aus.

Englands Captain Harry Kane entschied das Duell mit einem souverän verwandelten Handspenalty in der 78. Minute. Der VAR hatte zuvor interveniert, nachdem der Ball nach einem Kopfball von Marc Guéhi Steven Zuber an den ausgestreckten Arm gesprungen war.

Auf der Suche nach Frühlingsgefühlen – Nati will schwarze Serie gegen England beenden

Die Schweiz startet heute Abend um 18.30 Uhr mit dem Testspiel in London gegen England ins WM-Jahr. Im Duell mit dem EM-Finalisten will Nationaltrainer Murat Yakin auf Experimente verzichten. Im Tor steht Jonas Omlin, vor ihm spielt die bestmögliche Mannschaft.

Anfang Woche flogen die Schweizer in den Süden Spaniens. Sie wollten sich an der Sonne und in der Wärme vorbereiten auf die Testspiele vom Samstag in London gegen England und vom Dienstag in Zürich gegen den Kosovo. Der Plan lief schief. In Marbella war es nass und kühl. Nicht selten musste der Tagesplan wegen des schlechten Wetters angepasst werden.