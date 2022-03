England - Schweiz 2:1 (1:1) Wembley, London. - 78'881 Zuschauer. - SR Ekberg (SWE). Tore: 22. Embolo (Shaqiri) 0:1. 45. Shaw (Gallagher) 1:1. 78. Kane (Handspenalty/Handspiel Zuber) 2:1. England: Pickford; White, Coady, Guéhi; Walker-Peters (62. Sterling), Gallagher (61. Rice), Henderson, Mount (62. Grealish), Shaw (61, Mitchell); Foden (80. Bellingham), Kane (89. Watkins). Schweiz: Omlin; Widmer (36. Mbabu), Frei, Akanji, Rodriguez; Freuler (62. Sow), Xhaka; Steffen (62. Zeqiri), Shaqiri (80. Aebischer), Vargas (63. Zuber); Embolo (80. Gavranovic). Bemerkungen: England ohne Saka (krank) und Alexander-Arnold (verletzt), Schweiz ohne Sommer (krank) sowie Schär, Zakaria, Fassnacht und Seferovic (alle verletzt). 25. Pickford lenkt Schuss von Frei an die Latte. 38. Corner von Shaqiri an den Pfosten. (sda)

Für SRF-Reporter Sascha Ruefer war es eine so klare Sache, dass er sich zur Aussage verstieg, dass selbst der blinde Sänger Stevie Wonder nach der zweiten Zeitlupe auf Penalty entschieden hätte.

Wie die Netflix-Serie «Drive to Survive» die Formel 1 wieder populär gemacht hat

Im März startete die 4. Staffel der Formel-1-Serie «Drive to Survive». Es stehen Persönlichkeiten im Vordergrund, die manchmal vergessen, dass die Kamera mitläuft. Nicht jeder ist deshalb Fan davon, allen voran der amtierende Weltmeister nicht. Für Netflix und die Formel 1 ist es trotzdem ein grosses Geschäft.

Es ist ein gewöhnlicher Tag in Spaniens Hauptstadt Madrid. Carlos Sainz, Formel-1-Rennfahrer bei Ferrari, sitzt mit seinem Vater und seinem Bruder zu Hause vor dem Fernseher. Wenige Tage später ist Sainz in Italien bei einem Fotoshooting für Ferrari, auch sein Teamkollege und der Teamchef strahlen in die Kamera. Dann ist Sonntag, nur noch wenige Augenblicke bis zum Start der Formel-1-Saison. Die roten Lichter gehen aus, das Spektakel beginnt. Sainz ist mittendrin. Willkommen bei «Drive to Survive».