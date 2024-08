Super League live: YB gegen Lausanne-Sport – das Spiel in Ticker und TV

Liveticker

Holt YB beflügelt von Champions-League-Einzug gegen Lausanne den ersten Ligasieg?

Am Dienstag gelang YB mit dem Sieg bei Galatasaray Istanbul ein überraschender Erfolg und damit der Einzug in die Ligaphase der Champions League. Bevor es dort aber gegen Teams wie den FC Barcelona oder Inter Mailand geht, treffen die Berner Young Boys in der Super League auf Lausanne-Sport. Hier wartet das Team von Patrick Rahmen nach fünf Spielen noch auf einen Sieg. Gelingt dieser erste Erfolg der Saison in der Liga nun nach dem grossen Erfolgserlebnis von Istanbul?

Damit dies klappt, setzt Trainer Patrick Rahmen auf bewährte Kräfte. Einzig Silvère Ganvoula und Verteidiger Mohamed Camara stehen im Vergleich zum Sieg gegen Galatasaray nicht erneut in der Startformation. Sie werden durch Cedric Itten und Anel Husic ersetzt.

Auf der anderen Seite wartet auch Lausanne seit dem 1. Spieltag und dem 3:2-Sieg gegen Basel auf einen Erfolg. Die von Ludovic Magnin trainierten Waadtländer sind deshalb direkt vor YB auf Platz 11 klassiert.

Wer sich im Duell der Tabellennachbarn wichtige Punkte holt, verfolgst du hier ab 20.30 Uhr im Liveticker und im Stream.