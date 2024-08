Dank des Tors von João Pedro punktet Brighton auch gegen Arsenal. Bild: keystone

Barça läuft gegen Cömert zur Gala-Form auf +++ Hürzelers Brighton ärgert auch Arsenal

Mehr «Sport»

Premier League

Arsenal – Brighton 1:1

Auch im dritten Spiel der neuen Premier-League-Saison bleibt Brighton Hove & Albion ungeschlagen. Bei Titelanwärter Arsenal kam das Team von Trainer Fabian Hürzeler zu einem 1:1-Unentschieden. In der Vorwoche hatten die Seagulls Manchester United geschlagen. Für Arsenal ist es der erste Punktverlust im dritten Spiel. Knackpunkt war die Gelb-Rote Karte gegen Declan Rice kurz nach der Pause. Wenige Minuten später glich João Pedro das Tor von Kai Havertz aus der ersten Halbzeit aus.

Leicester – Aston Villa 1:2

Aston Villa, der erste Gegner von YB in der Champions League, kommt gegen Leicester zu seinem zweiten Saisonsieg. Das Team aus Birmingham gewinnt auswärts 2:1.

Wie schon beim Auftaktsieg (2:1 gegen West Ham) waren der Belgier Amadou Onana, der nach einer Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, und der Kolumbianer Jhon Duran für die Tore von Aston Villa verantwortlich. Der Vierte der vergangenen Premier-League-Saison musste nach dem Anschlusstreffer des Heimteams noch um den Erfolg bangen, brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Serie A

La Liga

Barcelona – Valladolid 7:0

Der FC Barcelona steht nach vier Runden mit vier Siegen da. Die Katalanen, die am 1. Oktober in der Champions League YB empfangen, besiegen Real Valladolid 7:0. Angeführt vom starken Raphinha spielte Barça die Gästeabwehr mit dem Schweizer Eray Cömert schwindelig. Der 27-jährige Brasilianer, der in den ersten drei Runden ohne Torerfolg geblieben war, erzielte in der 20. Minute den Führungstreffer und legte in der zweiten Halbzeit zwei weitere Tore nach. Dazwischen hatten Robert Lewandowski und Jules Koundé für die verdiente 3:0-Pausenführung gesorgt.

Dani Olmo, der in seinem zweiten Einsatz für Barcelona sein zweites Tor erzielte, und der eingewechselte Ferran Torres sorgten in der Schlussphase für den Endstand. Die neu von Hansi Flick trainierte Mannschaft hatte zuvor dreimal in Folge 2:1 gewonnen.

Eray Cömert und Valladolid gingen gegen Barcelona baden. Bild: www.imago-images.de

Barcelona - Valladolid 7:0 (3:0).

Tore: 20. Raphinha 1:0. 24. Lewandowski 2:0. 45. Koundé 3:0. 64. Raphinha 4:0. 72. Raphinha 5:0. 82. Olmo 6:0. 85. Torres 7:0.

Bemerkungen: Valladolid mit Cömert. (nih/sda)