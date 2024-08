Ilyas Chouaref sorgte für den Ausgleich im Tourbillon. Bild: keystone

Shaqiri ohne Effekt – Sion ringt 10 Baslern einen Punkt ab +++ Yverdon bezwingt GC

Nach drei Siegen in Folge muss sich der FC Basel gegen Aufsteiger Sion mit einem 1:1 begnügen. Yverdon kommt beim 2:1 gegen die Grasshoppers zum ersten Saisonsieg.

Mehr «Sport»

Sion – Basel 1:1

Die Gäste aus Basel mussten nach frühem Treffer durch Albian Ajeti (5. Minute) in der 26. Minute den Ausgleich durch Ilyas Chouaref hinnehmen. Dieser beendete damit die Serie der Ungeschlagenheit von Marwin Hitz, der in den drei Spielen davor ohne Gegentor geblieben war. Das Geschehen flachte in der zweiten Halbzeit merklich ab, auch in den letzten Minuten, die Sion nach einem Platzverweis gegen Basels Leon Avdullahu in Überzahl bestreiten konnte, passierte nichts mehr.

Sion - Basel 1:1 (1:1)

13'200 Zuschauer. SR Horisberger.

Tore: 5. Ajeti 0:1. 26. Chouaref (Fayulu) 1:1.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Sow, Schmied, Hefti; Bua, Baltazar Costa, Kabacalman; Bouchlarhem (67. Souza), Djokic (74. Sorgic), Chouaref (75. Berdayes).

Basel: Hitz; Barisic, Adjetey, van Breemen; Kade (71. Kololli), Avdullahu, Leroy, Schmid (75. Frei); Fink (62. Kevin Carlos), Ajeti (46. Soticek), Traoré (71. Shaqiri).

Bemerkungen: 89. Gelb-Rote Karte gegen Avdullahu.

Verwarnungen: 44. Hefti, 45. Avdullahu, 81. Kevin Carlos, 87. Sorgic.

Yverdon – GC 2:1

Der erste Treffer in Yverdon fiel sogar noch früher als in Sion. Giotto Morandi brachte die Gäste aus Zürich in der 3. Minute in Führung, die so auf den zweiten Sieg in Folge hoffen konnten. In der zweiten Halbzeit vermochte das Heimteam das Geschehen jedoch zu drehen. Boris Cespedes und Hugo Komano nach einem Abwehrschnitzer erzielten die Treffer für das Heimteam, das damit zum ersten Mal in dieser Saison drei Punkte holte.

Boris Cespedes (m.) sorgte für die Entscheidung zugunsten von Yverdon. Bild: keystone

Yverdon - Grasshoppers 2:1 (0:1)

SR Huwiler.

Tore: 3. Morandi (Maurin) 0:1. 49. Cespedes (Gonzalez) 1:1. 82. Komano (Aké) 2:1.

Yverdon: Bernardoni; Gnakpa (46. Gunnarsson), Christian Marques, Kamenovic; Gonçalo Esteves (66. Sauthier), Mauro Rodrigues (66. Baradji), Cespedes, Le Pogam; Gonzalez (84. Alves), Ntelo (65. Komano), Aké.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Schmitz (92. Ndicka); Ndenge, Abrashi (85. Schürpf); Maurin (73. Abubakar), Morandi, Mabil (85. de Carvalho); Lee Young-Jun (73. Muci).

Verwarnungen: 41. Kamenovic, 45. Ndenge, 91. Cespedes. (nih/sda)