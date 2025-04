Oder unterstütze uns per Banküberweisung

5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.

5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

Falsches Boot genommen – US-Tourist wird versehentlich Fan von englischem Fünftligisten

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. «Eigentlich wollte ich nur eine Sightseeing-Tour auf einem Boot machen. Doch ich nahm das falsche Boot», erzählt der 21-jährige Evan Johnston aus Arizona, USA, der als Tourist in London weilt. Er hätte schon vermutet, dass irgendetwas komisch war, als in der Schlange am Dock sich alle zu kennen schienen und Gesänge anstimmten, die er nicht verstand. «Doch ich dachte mir: Wenn sie die Tickets anschauen, schicken sie mich schon wieder weg.»