Dortmund geht in Barcelona unter – PSG dreht Spiel mit Traumtoren

Anders als noch gegen den englischen Tabellenführer drehte das Team von Luis Enrique die Partie jedoch durch herrliche Treffer von Shootingstar Désiré Doué (39.) und den Georgier Chwitscha Kwarazchelia (49.). Nuno Mendes sorgte in der Nachspielzeit dafür, dass die Pariser auf gutem Weg sind, sich zum zweiten Mal in Folge für den Halbfinal der Königsklasse zu qualifizieren.

Wie schon im Achtelfinal-Hinspiel gegen Liverpool gerieten die Gastgeber trotz drückender Überlegenheit in Rückstand. Die Gäste jubelten nach einem Konter, den Morgan Rogers erfolgreich abschloss.

Paris Saint-Germain wurde seiner Favoritenrolle im Heimspiel gegen Aston Villa gerecht und fährt am Dienstag mit einem Zwei-Tore-Polster nach Birmingham. Der frischgebackene französische Meister erlebte in der ersten Halbzeit jedoch ein Déjà-vu.

FC Barcelona - Borussia Dortmund 4:0 (1:0) 49'760 Zuschauer. - SR Eskås. Tore: 25. Raphinha 1:0. 48. Lewandowski 2:0. 66. Lewandowski 3:0. 77. Lamine Yamal 4:0. FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez (81. Araujo), Balde; de Jong, Pedri (81. García); Lamine Yamal (86. Fati), López (74. Gavi), Raphinha; Lewandowski (81. Torres). Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson (79. Süle), Can, Anton, Bensebaini; Gittens (79. Duranville), Brandt, Nmecha (68. Özcan), Chukwuemeka (68. Reyna), Adeyemi (46. Beier); Guirassy. Verwarnungen: 24. Adeyemi, 74. Guirassy. Borussia Dortmund mit Kobel.

Für den Schlusspunkt sorgte in der 77. Minute der erst 17-jährige Lamine Yamal. Der spanische Europameister liess Gregor Kobel nach einem Konter keine Abwehrchance.

Natürlich traf in der zweiten Halbzeit auch Robert Lewandowski. Im 28. Spiel gegen seinen ehemaligen Verein erzielte er seine Tore Nummer 28 und 29 (!). Gegen keinen anderen Klub hat der Pole, der lange Jahre für die Bayern auflief, öfter getroffen.

Nach 25 Minuten war es Topskorer Raphinha, der für die überfällige Führung besorgt war, wobei sich der Brasilianer sein zwölftes Champions-League-Tor der Saison «ergaunerte» – der Abschluss des 18-jährigen Pau Cubarsi wäre auch so ins Tor gekullert.

5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

