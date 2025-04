Declan Rice verwandelt zwei Freistosstore gegen Real Madrid. Bild: keystone

Trotz Müller-Tor: Bayern verliert gegen Inter ++ Rice mit zwei Freistosstoren gegen Real

Arsenal und Inter Mailand gehen mit einem Polster in die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League. Die Londoner deklassieren Titelverteidiger Real Madrid 3:0, Inter schockt die Bayern und gewinnt in München 2:1.

Mehr «Sport»

Bayern – Inter Mailand

Lange bissen sich die Bayern die Zähne an der kompakten Defensive von Inter Mailand aus. Und dann war es ausgerechnet Thomas Müller, der das Heimteam elf Minuten nach seiner Einwechslung erlöste. Der Ur-Bayer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und nicht mehr verlängert wird, stand fünf Minuten vor dem Ende wie so oft richtig. Nach einer Hereingabe von Konrad Laimer stahl sich Müller am zweiten Pfosten frei und bezwang Yann Sommer aus kurzer Distanz.

Thomas Müller steht goldrichtig und gleicht das Spiel aus. Video: SRF

Die Bayern drückten nach dem Ausgleich auf den Siegtreffer - und liessen sich stümperhaft auskontern. Davide Frattesi schloss den schnellen Gegenangriff nur drei Minuten nach dem 1:1 erfolgreich ab.

Die Italiener zeigten sich im vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer geleiteten Spiel gewohnt abgezockt, liessen in der Defensive nicht viel zu und nutzten die wenigen Gelegenheiten, die sich ihnen boten. Captain Lautaro Martinez traf in der 38. Minute nach einer perfekten Ablage von Marcus Thuram sehenswert mit dem Aussenrist. Kurz zuvor hatte Harry Kane nach ebenso schöner Vorarbeit von Michael Olise aus kurzer Distanz nur den Pfosten getroffen.

Das 1:0 von Lautaro Martinez. Video: SRF

Die erste Heimniederlage der Bayern in der Champions League seit 22 Spielen könnte die Münchner teuer zu stehen kommen. Um weiter vom Finale dahoam am 31. Mai träumen zu können, müssen sie in Mailand gewinnen.

Bayern München - Inter Mailand 1:2 (0:1)

SR Schärer.

Tore: 38. Lautaro Martínez 0:1. 85. Müller 1:1. 88. Frattesi 1:2.

Bayern München: Urbig; Laimer, Dier, Kim (75. Boey), Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Raphaël Guerreiro (74. Gnabry), Sané (74. Müller); Kane.

Inter Mailand: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (79. Bisseck), Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan (74. Frattesi), Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martínez (90. Zalewski).

Verwarnungen: 28. Kim, 53. Lautaro Martínez, 71. Mkhitaryan, 88. Frattesi, 94. Zalewski. Inter Mailand mit Sommer.

Arsenal – Real Madrid

Arsenal feierte im Heimspiel gegen Real Madrid einen auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Erfolg. In der ersten Halbzeit noch eine Partie auf Augenhöhe, drehten die Gunners im zweiten Umgang mächtig auf. Mann des Spiels war Declan Rice mit zwei direkt verwandelten Freistössen aus jeweils rund 25 Metern. Erst traf der Engländer nach 58 Minuten aus halbrechter Position, indem er den Ball mit viel Effet um die Mauer schlenzte.

Das erste Freistosstor von Declan Rice. Video: SRF

Zwölf Minuten später zirkelte er den Ball aus halblinker Position genau in die rechte obere Torecke. Goalie Thibaut Courtois war sowohl bei den ersten beiden Gegentreffern als auch bei Mikel Merinos 3:0 eine Viertelstunde vor Schluss ohne jede Abwehrchance.

Auch dieser Freistoss von Rice sitzt. Video: SRF

Der Belgier verhinderte im Verbund mit seinen Vorderleuten gleich mehrfach eine noch höhere Niederlage des Titelverteidigers. Die Madrilenen reisen mit einer grossen Hypothek nach Hause und drohen erstmals seit fünf Jahren die Halbfinals der Königsklasse zu verpassen. Arsenal hingegen befindet sich auf bestem Weg, erstmals seit 16 Jahren wieder in den Halbfinal vorzustossen.

Arsenal - Real Madrid 3:0 (0:0)

SR Peljto.

Tore: 58. Rice 1:0. 70. Rice 2:0. 75. Merino 3:0.

Arsenal: Raya; Jurriën Timber (91. White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice (80. Tierney); Saka (74. Trossard), Merino, Gabriel Martinelli.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba (79. García); Rodrygo (85. Díaz), Modric (71. Vázquez), Camavinga, Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior.

Bemerkungen: 94. Gelb-Rote Karte gegen Camavinga. Verwarnungen: 54. Partey, 68. Camavinga. (riz/sda)