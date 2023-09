Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nach Vertragsauflösung in Sion: Balotelli unterschreibt in Türkei +++ Kasami nach Italien

Preishammer: So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

«Ich traue mir dieses Amt zu» – Matthias Aebischer will Bundesrat werden

So viele Wohnungen stehen in deiner Gemeinde leer

So skurril war die Alien-Show vor dem mexikanischen Kongress

Ein Abend full of Fetisch, Achselhaaren und Wokeness

Rad-Legende Miguel Indurain: «Früher wurde überall angegriffen – und wir fuhren ohne Helm»

Er gewann fünf Mal in Folge die Tour de France, Olympia-Gold und den Weltmeistertitel. Sein Ruhepuls und sein Lungenvolumen verblüfften Ärzte und die Konkurrenz. Und heute? Ein Gespräch.

Plötzlich steht er da, im Ziel des Vuelta-Zeitfahrens in Valladolid und klopft dem Leader Sepp Kuss auf die Schulter: die spanische Radsportlegende Miguel Indurain. Der 59-jährige Olympiasieger und Weltmeister hat gute Erinnerungen an Valladolid. 1985 wurde er im Alter von 20 Jahren Zweiter beim Auftaktzeitfahren der Spanienrundfahrt. Am nächsten Tag konnte er sich das Leadertrikot überstreifen. Bis vor kurzem hielt er den Rekord als jüngster Fahrer, dem dies gelang.