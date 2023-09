Mit einem souverän verwandelten Penalty in der Nachspielzeit wird Exequiel Palacios (l.) zum Held der Leverkusener. Bild: www.imago-images.de

Verrückte Schlussphase in München – Leverkusen gleicht spät aus und bleibt Leader

In einer sehr attraktiven Partie trennen sich der FC Bayern München und Bayer Leverkusen 2:2. Damit bleibt das Team um Granit Xhaka an der Spitze der Bundesliga.

Am Ende spielt das Spitzenspiel zwischen dem deutschen Rekordmeister Bayern München und dem aktuellen Tabellenführer der Bundesliga Bayer Leverkusen völlig verrückt. Nachdem Florian Wirtz von den Gästen den Pfosten trifft, bringt Leon Goretzka die Bayern in der 86. Minute erneut in Führung. Wieder hält diese jedoch nicht lange, nach einem umstrittenen Foul von Alphonso Davies an Jonas Hofmann gelingt Exequiel Palacios per Penalty der Ausgleich für die Leverkusener.

Bereits in der ersten Halbzeit musste das Team von Trainer Xabi Alonso einen Rückstand aufholen. Harry Kane hatte die Gastgeber nach einem Eckball in der 7. Minute in Führung gebracht, Granit Xhaka liess den Engländer in seinem Rücken entkommen und zu frei zum Kopfball kommen. Bei DAZN erklärte der Schweizer Nati-Captain nach der Partie, dass er näher bei dem Stürmer stehen müsste, bedankte sich aber gleichzeitig bei seinen Teamkollegen, dass der Fehler nicht stärker schmerzt.

Grimaldo mit einem traumhaften Freistoss. Video: streamja

Dies liegt neben dem späten Ausgleich auch an Alejandro Grimaldo, der in der 24. Minute mit einem hervorragend getretenen Freistoss das 1:1 erzielte. Dank des Unentschiedens bleibt Bayer Leverkusen an der Spitze der Bundesliga – Bayern folgt mit ebenfalls zehn Punkten aus vier Spielen auf dem 2. Platz.

Bayern München - Leverkusen 2:2 (1:1).

Tore: 7. Kane 1:0. 24. Grimaldo 1:1. 86. Goretzka 2:1. 94. Palacios (Penalty) 2:2.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

(nih)