Winterthur schockt GC spät – Luzern lässt gegen Lausanne Punkte liegen

Winterthur – GC 1:0

Der FC Winterthur feiert in der 9. Runde der Super League beim 1:0 gegen GC den zweiten Saisonsieg.

Das Siegtor von Antoine Baroan. Video: SRF

Antoine Baroan schoss die Winterthurer auf der heimischen Schützenwiese in der 87. Minute ins Glück. Der Franzose schloss einen Konter mit einem platzierten Flachschuss ab und führte den FCW nach fünf Niederlagen in Serie zum zweiten Meisterschaftssieg - dem ersten seit dem Saisonauftakt. Zuvor hatten die Grasshoppers zwar mehr Spielanteile, aber kaum Torchancen.

Antoine Baroan feiert sein Siegtor gegen GC. Bild: keystone

Winterthur - Grasshoppers 1:0 (0:0)

SR Schärer.

Tor: 87. Baroan (Durrer) 1:0.

Winterthur: Kapino; Stillhart, Lüthi, Arnold, Schättin; Schneider (72. Durrer), Zuffi (93. Araz); Di Giusto, Frei, Lukembila (72. Burkart); Bajrami (81. Baroan).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Paskotsi, Tobers, Persson; Ndenge, Seko (89. Schürpf); Choinière (72. Verón Lupi), Morandi, Kittel (81. Muci); Lee Young-Jun (81. Bojang).

Verwarnungen: 22. Schneider, 88. Baroan, 90. Tobers.

Luzern – Lausanne 2:2

Der FC Luzern verhindert die zweite Niederlage dank eines späten Treffers. Beim 2:2 gegen Lausanne-Sport war Levin Winkler der gefeierte Mann.

Der 21-Jährige war bereits in der 24. Minute für den gleichaltrigen Tyron Owusu ins Spiel gekommen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Luzerner 0:2 zurück und hatten einen Penalty verschossen. Nach dem Anschlusstreffer durch Donat Rrudhani war es Winkler, der in der 81. Minute den umjubelten Ausgleich für die Gastgeber erzielte. Nach einer Kopfball-Vorlage war er mit der Fussspitze zur Stelle und sicherte dem Leader einen Punkt.

Sanches trifft zum 2:0 für Lausanne. Video: SRF

Die Lausanner waren ihrem ersten Auswärtssieg der Saison dank einer starken Leistung beim Super-League-Leader sehr nahe gekommen. In der 8. Minute verwertete Alban Ajdini eine schöne Vorlage des Ex-Luzerners Teddy Okou, zehn Minuten später legte Alvyn Sanches nach einer schönen Ball-Stafette nach. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten, so scheiterte Sanches in der 61. Minute am Pfosten.

Villiger scheitert vom Punkt. Video: SRF

Die Innerschweizer blieben dank Winklers spätem Tor zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Die bisher einzige Meisterschaftsniederlage musste das Team von Trainer Mario Frick zum Saisonauftakt beim 1:2 gegen Servette hinnehmen. Seither hat der FCL fünf Siege und drei Unentschieden geholt.

Luzern konnte einen Fehlstart korrigieren. Bild: keystone

Luzern - Lausanne-Sport 2:2 (1:2)

10'665 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 8. Ajdini (Okou) 0:1. 18. Sanches (Diabaté) 0:2. 30. Rrudhani (Klidje) 1:2. 80. Winkler (Ottiger) 2:2.

Luzern: Loretz; Dorn, Jaquez, Knezevic, Ciganiks; Stankovic (65. Kadák); Owusu (24. Winkler), Rrudhani, Beloko (65. Ottiger); Klidje (77. Spadanuda), Villiger (46. Grbic).

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Sow, Mouanga, Poaty (91. Polster); Roche, Koindredi (81. Diogo Carraco); Okou, Sanches, Diabaté; Ajdini (71. Sène).

Bemerkungen: 23. Letica hält Penalty von Villiger.

Verwarnungen: 14. Sanches, 51. Grbic, 51. Sow, 76. Knezevic.

Sion – Yverdon 1:1

Der FC Sion ist im Heimspiel gegen Yverdon spielbestimmend, offensiv aber erneut lange harmlos. Deshalb müssen sich die Walliser mit einem 1:1 begnügen.

Sion drohte zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg zu bleiben. In der 81. Minute erlöste der eingewechselte Dejan Sorgic das Heimteam. Sein Treffer mit der Hacke sicherte den Wallisern einen hart erkämpften, aber verdienten Punkt. Denn im ersten Super-League-Duell mit Yverdon hatten sie die Partie über weite Strecken dominiert.

Die etwas glückliche Führung von Yverdon. Video: SRF

Ilyas Chouaref hätte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung bringen müssen, doch sein Kopfball landete am Innenpfosten und wurde dann auf der Linie geklärt. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, ehe Boris Cespedes kurz vor der Pause die Gäste in Führung brachte. Er zog aus rund 20 Metern ab und der Ball landete leicht abgefälscht im Netz.

Der späte Ausgleich von Sion. Video: SRF

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste, ihren ersten Auswärtssieg mit einer soliden Defensivleistung über die Zeit zu bringen. Doch Sorgic machte dem einen Strich durch die Rechnung. Dennoch waren die Sittener, die mit drei Siegen aus den ersten vier Runden furios in die Saison gestartet waren, nur bedingt zufrieden: Seit fünf Spielen warten sie auf einen Erfolg.

Sion kam gegen Yverdon noch spät zu einem Punkt. Bild: keystone

Sion - Yverdon 1:1 (0:1)

8200 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 40. Céspedes (Mauro Rodrigues) 0:1. 81. Sorgic (Chouaref) 1:1.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Ziegler, Hefti (65. Marquinhos Cipriano); Kabacalman (80. Bouriga), Baltazar Costa; Berdayes (46. Bouchlarhem), Chouaref, Miranchuk (73. Souza); Djokic (46. Sorgic).

Yverdon: Bernardoni; Gunnarsson, Christian Marques, Tijani; Sauthier, Baradji (80. Gnakpa), Céspedes, Legowski (81. Sylla), Le Pogam; Mauro Rodrigues (63. Aké), Komano.

Bemerkungen: 89. Gelb-Rote Karte gegen Gnakpa.

Verwarnungen: 34. Chouaref, 66. Miranchuk, 67. Sauthier, 80. Baradji, 87. Gnakpa. (abu/sda)