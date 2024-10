Die St.Galler waren in Brügge chancenlos. Bild: www.imago-images.de

FCSG kommt in Brügge unter die Räder – Lugano siegt souverän gegen Helsinki

St. Gallen missglückt die Rückkehr ins europäische Fussball-Geschäft nach elf Jahren komplett. Die Ostschweizer kassieren zum Auftakt der Conference League bei Cercle Brügge ein 2:6. Lugano macht's besser und startet mit einem verdienten 3:0-Sieg gegen HJK Helsinki.

jonas schneeberger / keystone-sda

War es Lehrgeld? Oder ein Gegner, der überraschend mit dem am Vortag als verletzt gemeldeten Captain Thibo Somers auflief und besser als erwartet war? Fakt ist: Dreimal musste Lawrence Ati Zigi in den ersten 43 Minuten hinter sich greifen, drei weitere Male in der zweiten Halbzeit. 0:5 Schüsse aufs Tor lautete die Bilanz zur Halbzeit aus Sicht der Gäste, 2:6 das Schlussresultat nach 90 Minuten.

Drei der sechs Tore erzielte Brügges Stürmer Kévin Denkey. Der 23-jährige Togolose, der in seinem 140. Spiel für den Klub seine Treffer 74 bis 76 erzielte und zudem zwei auflegte, benötigte für das 2:0 in der 25. Minute zwei Ballkontakte und für das 3:0 in der 43. Minute einen. Das 4:0 nach dem Seitenwechsel erzielte er vom Penaltypunkt nach einem Foul von Abdoulaye Diaby.

Er schoss den FCSG ab: Kévin Denkey. Bild: www.imago-images.de

Das 1:0 hatte Denkeys Sturmpartner bereits in der 3. Minute mit einem Schuss via Lattenunterkante erzielt – nach schönem Kombinationsspiel mit Denkey und mustergültiger Ballverarbeitung vor dem Abschluss. Die Treffer 5 und 6 des Heimteams erzielte Gary Magnée. Sein 5:1 war ein Traumtor vom Strafraum-Eck, das 6:1 eines mit dem Absatz nach einem indirekten Freistoss.

Während die Gastgeber die ersten vier guten Chancen in drei Tore verwandelte, liess bei den St. Gallern Willem Geubbels einen vielversprechenden Konter ungenutzt (9. Minute) und verfehlten Lukas Görtler und Chadrac Akolo in kurzer Abfolge dreimal das Tor (14./15./17.), als die Partie noch in andere Bahnen hätte gelenkt werden können. Dabei war das mit 17 Gegentoren und 8 Punkten aus 9 Spielen schlecht in die Saison gestartete Heimteam defensiv durchaus verwundbar. Unter den Augen von rund 1500 mitgereisten St. Galler Fans sorgten Kevin Csoboth (zum 1:4 in der 58.) und Felix Mambimbi (zum 2:6 in der 81.) letztlich zumindest noch für Resultatkosmetik.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Will sich St. Gallen in der 36 Teams umfassenden Ligaphase der Conference League behaupten, muss die Mannschaft von Trainer Enrico Maassen dazulernen. Nächster Gegner ist am 24. Oktober die AC Fiorentina im Kybunpark.

Cercle Brügge - St. Gallen 6:2 (3:0)

SR Kardesler (TUR).

Tore: 3. Minda 1:0. 25. Denkey 2:0. 43. Denkey 3:0. 54. Denkey (Penalty) 4:0. 58. Csoboth 4:1. 63. Magnée 5:1. 68. Magnée 6:1. 81. Mambimbi 6:2.

Cercle Brügge: Warleson (32. Delanghe); Diakité, Ravych, Miangué; Magnée, Francis, Van der Bruggen, Nazinho (63. De Wilde); Somers (74. Brunner); Minda (61. Olaigbe), Denkey (74. Felipe Augusto).

St.Gallen: Zigi; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji (46. Yannick); Görtler, Quintillà, Witzig; Toma (46. Csoboth); Geubbels (76. Milosevic), Akolo (61. Mambimbi).

Bemerkungen: Cercle Brügge u.a. ohne Agyekum, St. Gallen ohne Fazliji, Karlen, Ruiz und Nuhu (alle verletzt).

Verwarnungen: 21. Görtler, 23. Nazinho, 70. Denkey.

Antonios Papadopoulos mit einem haltbaren Weitschuss aus rund 25 Metern nach einer halben Stunde, Martim Marques im Nachsetzen nach knapp einer Stunde und Daniel Dos Santos in der Nachspielzeit trafen im Thuner Exil.

Video: SRF

Weitere Chancen liessen die spielerisch überlegenen Tessiner, die mit grossen Ambitionen im Europacup antreten, ungenutzt. Unter anderem setzte Mattia Bottani in der 9. Minute einen Schuss an den Aussenpfosten, hatte Uran Bislimi das 1:0 nach einer Viertelstunde aus kurzer Distanz auf dem Fuss und schoss Renato Steffen vor dem Führungstreffer aus rund sieben Metern Entfernung über das Tor.

Trotz der vergebenen Chancen geriet Luganos «Heimsieg» in der mehr als zwei Bus-Stunden entfernten, spärlich gefüllten Stockhorn-Arena nicht in Gefahr. In den kommenden Runden dürfte die Gegenwehr indes grösser werden. «Von unseren Gegnern hat es drei Mannschaften, die viel Qualität und etwa das gleiche Niveau wie wir haben. Helsinki ist wohl die Mannschaft, die wir unbedingt schlagen wollen», hatte Luganos Trainer Mattia Croci-Torti im Vorfeld gesagt.

Als Nächstes führt Luganos Weg am 24. Oktober zu Mlada Boleslav. Die Tschechen starteten mit einer 0:2-Niederlage gegen Noah Jerewan in Armenien. Die weiteren Gegner werden Backa Topola (auswärts), Gent (heim), Legia Warschau (a) und Pafos aus Zypern (h) sein.

Video: SRF

Lugano - HJK Helsinki 3:0 (1:0)

Thun. SR Dickinson (SCO).

Tore: 34. Papadopoulos 1:0. 56. Marques 2:0. 92. Dos Santos 3:0.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Hajdari, Marques (88. El Wafi); Bislimi (65. Dos Santos), Grgic, Belhadj (77. Doumbia); Steffen, Bottani (65. Przybylko), Aliseda (65. Mahou).

HJK Helsinki: Nijhuis; Lyons-Foster, Antzoulas, O'Shaughnessy, Pallas; Bandé, Kökcü (88. Meriluoto), Halme (60. Palumets), Kanellopoulos (75. Tanaka), Hostikka (60. Möller); Erwin (75. Plange).

Bemerkungen: Lugano ohne Valenzuela und Vladi (beide verletzt).

Verwarnungen: 8. Hajdari. (nih/sda)