In dieser Saison mit drei Toren und fünf Assists in 15 Einsätzen: Christian Witzig. Bild: keystone

Yakin bietet erstmals St.Gallens Witzig für die Nati auf

Das ist zweifellos ein Boost für Christian Witzig vor dem Europacup-Spiel bei Cercle Brügge heute Abend: Der St.Galler ist von Murat Yakin erstmals fürs Nationalteam aufgeboten worden.

Der 23-jährige Christian Witzig ist der einzige Neuling im Aufgebot für die Länderspiele in der Nations League, in denen die Schweiz auf Serbien (auswärts) und Dänemark (zuhause) trifft.

Er wolle einem formstarken Spieler eine Chance geben, sagte Yakin am Donnerstagmorgen bei der Verkündung des Aufgebots. «Er ist sehr laufstark, erzielt auch Tore, gibt Assists. Ich will ihn einmal aus der Nähe beobachten.»

Nati unter Zugzwang

Zunächst trifft die Schweiz am Samstag, 12. Oktober (20.45 Uhr) auswärts auf Serbien. Die Partie findet in Leskovac statt, einer Stadt im Süden des Landes, unweit von Kosovo. Gegen Dänemark wird am Dienstag, 15. Oktober (20.45 Uhr) in St.Gallen gespielt.

Murat Yakins Team steht in der Nations League unter einem gewissen Druck. Es hat die ersten beiden Partien verloren, 0:2 in Dänemark und daheim 1:4 gegen Europameister Spanien. (ram)