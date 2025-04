Liveticker

HCD und Lausanne bereits unter Zugzwang – Spiel 2 der Playoff-Halbfinals steht an

Spiel 2 in den Playoff-Halbfinals der National League: Nach der 1:6-Klatsche im 1. Spiel in Zürich will der HC Davos heute im eigenen Stadion zurückschlagen. Bei einer Niederlage hätte der HCD gegen den amtierenden Meister und Champions-League-Sieger bereits eine ordentliche Hypothek aufzuholen und müsste aus den maximal fünf verbleibenden Spielen vier Siege holen.

Selbiges gilt im Falle einer Niederlage für Qualifikationssieger Lausanne. Die Waadtländer verloren das Heimspiel zum Auftakt der Halbfinalserie gegen Fribourg 2:3 und stehen wie Davos unter Zugzwang.

Ausserdem beginnt am heutigen Dienstag die Liga-Qualifikation. Der HC Ajoie wird seit dem Aufstieg in die National League vor vier Jahren das Image des Dauer-Letzten nicht los. Nun müssen sich die Jurassier im Auf-/Abstiegs-Playoff gegen den EHC Visp beweisen. Die Oberwalliser sind in den Playoffs der Swiss League mit 12:2 Siegen zum Meistertitel gerauscht, gelten im Duell mit dem Oberklassigen aber als Aussenseiter.

Die Playoff-Halbfinals verfolgst du hier ab 20 Uhr im Liveticker. Die Partie in Davos siehst du zudem im Livestream von TV24.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.