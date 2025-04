Nico Hischier hat nach dem Hattrick am Wochenende schon wieder ein Tor gegen Minnesota erzielt. Bild: keystone

Devils gewinnen im Penaltyschiessen – Hischier trifft schon wieder gegen Minnesota

Mehr «Sport»

New Jersey – Minnesota 3:2 n.P.

Nico Hischier 1 Tor, 2 Schüsse, 1 Block, 3 Checks, TOI 25:18

Timo Meier 4 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, TOI 18:41​

Nico Hischier konsolidiert seine Position als bester Schweizer Skorer dieser Saison in der NHL. In der Nacht auf Dienstag gelang ihm der 34. Treffer im 70. Spiel.

Der Captain schoss die New Jersey Devis 2:1 in Front. Der Walliser musste allerdings nach toller Vorarbeit von Stefan Noesen nur noch den Stock hinhalten. Teamkollege Timo Meier schoss viermal auf den Kasten, blieb aber in der vierten Partie in Folge ohne Skorerpunkt. Jonas Siegenthaler fehlt seit zwei Monaten verletzungsbedingt und wird diese Saison nicht mehr aufs Eis zurückkehren.

Die Devils, die den Sprung in die Playoffs aller Voraussicht nach schaffen werden, gewannen gegen Minnesota Wild 3:2 n.P. In der Kurzentscheidung nahm kein Schweizer Anlauf.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Seattle – Dallas 1:3

Liam Bichsel 2 Strafminuten, 1 Block, 3 Checks, TOI 16:12

Auch die Dallas Stars mit Verteidiger Liam Bichsel gingen als Sieger vom Eis. Gegen die Seattle Kraken konnten sich die Stars mit 3:1 durchsetzen.

Das Spiel in Seattle startete sehr aufregend, nach gerade einmal 199 Sekunden fielen bereits drei Tore. Nach einem frühen Rückstand konnte Dallas das Spiel dank Treffern von Matt Duchene und Wyatt Johnson innerhalb von weniger als einer Minute drehen. Für die Stars ist es bereits der sechste Sieg in Folge.

Philadelphia – Nashville 2:1

Roman Josi: verletzt

Die Nashville Predators verloren eine weitere Partie, zum dritte Mal in Serie. Die Mannschaft des verletzten Roman Josi unterlag den Philadelphia Flyers 1:2. Nashville hat keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs. (riz/sda)