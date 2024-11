Conference League: St.Gallen trifft auf Larne – das Spiel im Ticker

Liveticker

Eigentor von St.Gallen – früher Rückstand für den FCSG in Belfast + Lugano verliert klar

Backa Topola – Lugano 4:1

Lugano bezieht im dritten Spiel der Conference League die erste Niederlage. Die Tessiner unterliegen im Norden Serbiens dem Underdog Backa Topola 1:4.

Zu erwarten war Luganos Fehltritt gegen den zuvor punkte- und torlosen FK TSC aus Backa Topola nicht. Verdient waren die erste Niederlage und die ersten Gegentore des Schweizer-Meister-Aspiranten im neuen Ligasystem des Wettbewerbs angesichts der Stärkeverhältnisse im kleinen, aber schmucken Stadion von Backa Topola indes schon. Petar Stanic und Milos Pantovic trafen je zweimal für das Heimteam, für Lugano verkürzte Mahmoud Belhadj nur kurzzeitig zum 1:2.

Verdiente Niederlage für Lugano in Serbien Bild: keystone

Zum Verhängnis wurde Lugano insbesondere die schwache Anfangsphase. 0:1 lag der Superligist, der ohne den formstarken Offensivmann Ignacio Aliseda auflief, ansonsten aber nur wenig rotierte, bereits nach vier Minuten hinten. 0:6 lautete das Schussverhältnis nach einer Viertelstunde, 1:11 nach 30 Minuten aus Sicht der Gäste.

Stanic brachte die in der Anfangsphase klar besseren Gastgeber nach vier Minuten mit einem prächtigen Schuss aus 19 Metern ins hohe Eck in Führung. Der vermeintliche zeitnahe Ausgleich durch Hicham Mahou mit der ersten Chance zählte wegen Abseits nicht, das 1:2 durch Belhadj nach einer Stunde hatte keine Minute Bestand.

Petar Stanic (rechts) jubelt über das 3:1 für Backa Topola. Bild: keystone

Weiter geht es für Lugano im Kampf um eine Klassierung in den Top 8 und den direkten Einzug in die Achtelfinals in drei Wochen mit dem Heimspiel gegen Gent. Die Belgier holten am Donnerstag gegen Omonia Nikosia (1:0) ihren zweiten Sieg.

Backa Topola - Lugano 4:1 (1:0)

Tore: 4. Stanic 1:0. 59. Pantovic 2:0. 61. Belhadj 2:1. 62. Stanic (Stevanovic) 3:1. 83. Pantovic (Cirkovic) 4:1.

Backa Topola: Ilic; Jovanovic, Djordjevic, Stevanovic, Petrovic; Radin; Djakovac (72. Pejic), Stanic; Banjac (82. Sos), Pantovic (90. Mboungou), Cirkovic.

Lugano: Saipi; Brault-Guillard, Papadopoulos, Hajdari, Marques (64. Valenzuela); Grgic (82. Przybylko), Belhadj (64. Bottani); Steffen, Dos Santos (64. Bislimi), Mahou (73. Cimignani); Vladi.

Bemerkungen: 89. Rote Karte gegen Bottani.

Verwarnungen: 46. Radin (im nächsten Spiel gesperrt), 57. Cirkovic, 58. Belhadj, 70. Hajdari, 70. Jovanovic. (sda)